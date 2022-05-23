Bu hafta çıkacak yeni oyunlar neler? (23 – 29 Mayıs 2022)
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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2022 yılında pek çok oyun piyasaya sürülmeye devam ediyor. Daha önce çıkış yapan oyunlar ise farklı platformlarda yerini yeni almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation ve Xbox için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera ve simülasyon türünde pek çok oyun 23 – 29 Mayıs tarihleri arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor.
Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar tüm platformlarda yeni çıkacak oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.
23 Mayıs ve 29 Mayıs tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC ve Nintendo Switch için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.
- Floppy Knights – PC, Xbox One
- Touken Ranbu Warriors – Switch, PC
- Streets of Rage 4 – Android, iOS
- Crossfire: Legion – PC
- Hardspace: Shipbreaker - PC
- Roller Champions – PC, PS4
- Amazing Superhero Squad – PS4, Switch
- Zombo Buster Advance – Xbox One
- Ogre - Switch
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- Sniper Elite 5 – PC, PS, Xbox
- My Time at Sandrock - PC
- Moo Lander – PC, Xbox Series X
- Pac-Man Musem+ - Switch, PS4
- Arcade Spirits: The New Challengers – PC, PS, Xbox, Switch
- My Little Pony: A Maretime Bay Adventure – PC, PS4, Switch, Xbox One
- Kao the Kangaroo – PS5, PC
- Fault LightKravte – PC
- Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy – PC