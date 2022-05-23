Bu hafta çıkacak yeni oyunlar neler? (23 – 29 Mayıs 2022) - Haberler

Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar tüm platformlarda yeni çıkacak oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKIŞ YAPACAK?

23 Mayıs ve 29 Mayıs tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC ve Nintendo Switch için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

24 MAYIS SALI ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Floppy Knights – PC, Xbox One

Touken Ranbu Warriors – Switch, PC

Streets of Rage 4 – Android, iOS

Crossfire: Legion – PC

Hardspace: Shipbreaker - PC

25 MAYIS ÇARŞAMBA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Roller Champions – PC, PS4

Amazing Superhero Squad – PS4, Switch

Zombo Buster Advance – Xbox One

Ogre - Switch

26 MAYIS PERŞEMBE ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Sniper Elite 5 – PC, PS, Xbox

My Time at Sandrock - PC

27 MAYIS CUMA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR