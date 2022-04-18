Bu hafta çıkacak yeni oyular neler? (18-24 Nisan 2022) - Haberler

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Bu hafta çıkacak yeni oyular neler? (18-24 Nisan 2022)

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Bu hafta çıkacak yeni oyular neler? (18-24 Nisan 2022)

2022 yılında pek çok oyun piyasaya sürülmeye devam ediyor. PC, Switch, PlayStation ve Xbox için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon türünde pek çok oyun 18-24 Nisan tarihleri arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar tüm platformlarda yeni çıkacak oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

18 Nisan ve 24 Nisan tarihleri arasıdna PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC ve Nintendo Switch için çıkış yapacak oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

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  • Winter Ember – PlayStation 5
  • Warstride Challenges – PC
  • Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars – Switch
  • The Iron Oath – PC

  • Postal 4: No Regerts – PC
  • Star Wars: The Force Unleashed – Switch
  • Liberated – PS4, Xbox One
  • MythForce – PC
  • Glover – PC

  • Lumote – Switch, Xbox One
  • MotoGP 22 – Xbox Series X, PC
  • Orbit.industries – PS5, PC
  • Anuchard – PC, Xbox Series X
  • Chernobylite – PS5, Xbox Series X
  • Revita – PC, Switch
  • Samurai Bringer – PC, Switch
  • Dragon Caffi – PC, Switch

Deck of Ashes – PS4, Switch

  • Gnryu 2: Hakuma Kojiro – PS4, Switch
  • Mokoko X – Xbox One
Bu hafta çıkacak yeni oyular neler? (18-24 Nisan 2022)

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

oyun, Gamegar,, Haberler

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