Bu hafta çıkacak yeni oyular neler? (18-24 Nisan 2022)

Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar tüm platformlarda yeni çıkacak oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKIŞ YAPACAK?

18 Nisan ve 24 Nisan tarihleri arasıdna PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC ve Nintendo Switch için çıkış yapacak oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

19 NİSAN SALI ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Winter Ember – PlayStation 5

Warstride Challenges – PC

Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars – Switch

The Iron Oath – PC

20 NİSAN ÇARŞAMBA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Postal 4: No Regerts – PC

Star Wars: The Force Unleashed – Switch

Liberated – PS4, Xbox One

MythForce – PC

Glover – PC

21 NİSAN PERŞEMBE ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Lumote – Switch, Xbox One

MotoGP 22 – Xbox Series X, PC

Orbit.industries – PS5, PC

Anuchard – PC, Xbox Series X

Chernobylite – PS5, Xbox Series X

Revita – PC, Switch

Samurai Bringer – PC, Switch

Dragon Caffi – PC, Switch

Deck of Ashes – PS4, Switch

22 NİSAN CUMA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR