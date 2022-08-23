Bordor Office sistem gereksinimleri neler? Border Office kaç GB?
Gamegar Haberleri
Bağımsız stüdyo Cheesecake Dev tarafından geliştirilip yayınlanan simülasüyon oyunu Border Office'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından "Border Office sistem gereksinimleri" şeklinde araştırılıyor. Peki, Bordor Office sistem gereksinimleri neler? Border Office kaç GB? Detayları haberimizde…
Paper, Please oyununun 3D hali olan Border Office'te sınır görevlisinin hayatını simüle ediyorsunuz. Cheesecake Dev tarafından geliştirilip yayınlanan simülasyonu oyunu Border Office'in sistem gereksinimleri neler? Border Office kaç GB? İşte detaylar…
Border Office'i minimum ayarlarda oynayabilmek için 2 GHz çift çekirdekli işlemci, 2 GB RAM ve INTEL HD Graphics 4000 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: 2 GHz Dual Core CPU
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: 2.5 GHz Dual Core CPU
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Geforce GTX 970 veya Radeon RX470
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Border Office'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 4 GB boş depolama alanı gerekiyor.