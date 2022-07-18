Bolu sistem gereksinimleri neler? Bolu kaç GB?

Bolu'nun Abant Gölü'nde geçen hikayeli bir hayatta kalma ve inşa etme oyunu olan Bolu, Türk oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı. Bir rüyada hayatta kalmaya çalıştığınız Bolu'nun sistem gereksinimleri neler? Bolu kaç GB? Bolu kaç TL? İşte detaylar…

BOLU SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Bolu'yu minimum grafiklerde oynayabilmek için Intel i5-4590 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 290 ekran kartı gerektirirken, yüksek grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i7-6700 işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GTX 1080 ekran kartı gerektirmektedir.

BOLU MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5-4590

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 290

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 9 GB kullanılabilir alan

BOLU ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-6700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1080

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 9 GB kullanılabilir alan

BOLU KAÇ GB?

Bolu'yu Steam'den oynayabilmek için en temel kurulum dahil 9 GB boş depolama alanı gerektirmektedir. Oyunun ilerleyen güncellemeleri ile gerektiren boş depolama alanı yükselebilir.

STEAM BOLU KONUSU

Türkiye'nin en güzel bölgelerinden biri olan Abant Gölü'nde geçen bu oyun sizlere renkli bir deneyim ve farklı bir oyun sunuyor. Bolu oyununda aslında bir rüyadasınız ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunun başında, şehirden çok uzakta bilinmeyen bir arazide işe yeni başlamış bir işçisiniz. Orada görev yapıyorsunuz ve bir dostunuzun ondan habersiz önem verdiği bir silahını çalıyorsunuz. Başına bir silahı çaldığı için geleceklerden habersiz işçi bunun etkisinde kalarak bir rüya görür ve o rüyada çalıştığı mekandaki radyo kulesinde, bir yangın meydana geldikten sonra iş arkadaşları ile ortadan kaybolur. Bu olay sonrasında yani aslında oynadığınız karakterin rüyasında bir anda kendini Bolu Abant Gölü'nde bulur ve macera başlar. Oyunun ana yerinde geçen Bolu Abant Gölü gerçek dışı olduğundan bir adadır. Orada sizleri farklı hayvanlar bekliyor olacak. Hayatta kalmanız ve evinizi kurup etrafı keşfetmeniz gerekecek. Ve hatta yer altında birileriyle anlaşma yaparak oradan yani rüyanızdan kurtulmanız gerekecektir. Orada bulmanız gereken birkaç şey olacak, terk edilmiş bir oteldeki kilitli bir odanın şifresini bulmak gibi. Abant'ta yalnız değilsiniz. Bildiğinizden farklı bir oyun olan Bolu hem hikaye hem simülasyon hem görev hem hayatta kalma içeren karma bir geniş çaplı olmayan hikaye tabanlı bir oyundur. Hayatta kalma oyunu olan Bolu zor bir oyundur. Sizi kaybolduğunuz adada gerçek veya gerçek dışı şeyler karşılıyor. Tezgah kurabilir kastığınız madenleri ezip toz haline getirip oradan kurtulmak için bir adım daha atabilirsiniz. Acıktığınızda sıcak kamp ateşinde et pişirip yiyebilirsiniz. Oyunun ana amacı o adadan kurtulmaktır. Sizi o adadan birileri almak zorunda yoksa rüyanızda öldüğünüz gibi gerçekte de ölürsünüz. Oyunda çeşitli madenler vardır. Bunları birleştirip mermi yapımında kullanılabilir ve saldırgan hayvanlara karşı mücadele edebilirsiniz.