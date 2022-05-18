Bohemia Interactive, ARMA 4'ü duyurdu - Haberler

Bohemia Interactive, uzun zamandır beklenen Arma 4'ün geliştirilmekte olduğunu doğrulayan bir canlı yayın yaptı, ancak canlı yayının odak noktası Arma 4 değil, erken erişime sunulan yeni oyunu Arma Reforger'dı.

ARMA REFORGER

Arma Reforger, 1980'lerde Everon'da, Arma: Cold War Assault'un aynı ortamında geçiyor. İçinde iki adet çok oyunculu modu bulunuyor: Conflict ve Game Master. Arma Reforger şu anda PC ve Xbox Series X|S'te erken erişime açıldı.

CONFLICT

Conflict'te oyuncuların "düşmandan stratejik pozisyonları ele geçirmek" için birlikte çalışacakları standart takım tabanlı çok oyunculu modunuz olduğunu söyledi.

GAME MASTER

Game Master modunda ise kullanıcıların modları paylaşımları için daha çok platformdur; modlar yalnızca PC oyuncuları tarafından oluşturulabilir, ancak konsol oyuncuları da bunlara erişebilir. Bohemia Interactive'in mod topluluğuna geliştirme araçlarını verdiğini söylediği Workbench adlı bir yazılım aracı ile gelecek.

ARMA 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şirket, Arma 4 hakkında çıkış tarihi veya herhangi bir görüntü paylaşmadı. Ancak yeni oyunun duyurulması ile Arma 4'e giden uzun yoldaki ilk adımın atıldığı açıklandı.

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