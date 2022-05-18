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Bohemia Interactive, ARMA 4'ü duyurdu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Bohemia Interactive, ARMA 4'ü duyurdu

Geliştirici ekip Bohemia Interactive, uzun süredir devam eden FPS askeri simülasyon oyununun bir sonraki adımı olan Arma Reforger'ı resmen açıkladı. Arma Reforger'ın ise Arma 4'e giden uzun yoldaki ilk adım olduğu bildirildi.

Bohemia Interactive, uzun zamandır beklenen Arma 4'ün geliştirilmekte olduğunu doğrulayan bir canlı yayın yaptı, ancak canlı yayının odak noktası Arma 4 değil, erken erişime sunulan yeni oyunu Arma Reforger'dı.

Arma Reforger, 1980'lerde Everon'da, Arma: Cold War Assault'un aynı ortamında geçiyor. İçinde iki adet çok oyunculu modu bulunuyor: Conflict ve Game Master. Arma Reforger şu anda PC ve Xbox Series X|S'te erken erişime açıldı.

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Bohemia Interactive, ARMA 4'ü duyurdu

Conflict'te oyuncuların "düşmandan stratejik pozisyonları ele geçirmek" için birlikte çalışacakları standart takım tabanlı çok oyunculu modunuz olduğunu söyledi.

Game Master modunda ise kullanıcıların modları paylaşımları için daha çok platformdur; modlar yalnızca PC oyuncuları tarafından oluşturulabilir, ancak konsol oyuncuları da bunlara erişebilir. Bohemia Interactive'in mod topluluğuna geliştirme araçlarını verdiğini söylediği Workbench adlı bir yazılım aracı ile gelecek.

Şirket, Arma 4 hakkında çıkış tarihi veya herhangi bir görüntü paylaşmadı. Ancak yeni oyunun duyurulması ile Arma 4'e giden uzun yoldaki ilk adımın atıldığı açıklandı.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

oyun, Gamegar,, Haberler

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