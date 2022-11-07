Haenir Studio tarafından geliştirilip yayınlanan alternatif Orta Çağ temalı souls-like oyunu Blight Survival'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Blight Survival sistem gereksinimleri neler? Blight Survival kaç GB? Detayları haberimizde…

Blight: Survival, bitmek bilmeyen bir savaşta iki umutsuz devlet arasındaki affedilmez kimsesizler diyarında geçen 4 oyunculu bir kooperatif aksiyon-korku roguelitidir. Bu arafta yeni bir yanıklık türü ölülerin kalıntılarından ortaya çıktı. Dökülen kanla güçlenir, hızla yayılır - insanı canavara dönüştürür. Peki, Blight Survival sistem gereksinimleri neler? Blight Survival kaç GB? İşte detaylar…

BLIGHT SURVIVAL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Blight Survival'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-3470 veya AMD FX 4350 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı gerekmektedir.

BLIGHT SURVIVAL MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i5-3470 veya AMD FX 4350

: Intel Core i5-3470 veya AMD FX 4350 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870

: NVIDIA GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

BLIGHT SURVIVAL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Açıklanmadı

: Açıklanmadı İşlemci : Açıklanmadı

: Açıklanmadı Bellek : Açıklanmadı

: Açıklanmadı Ekran Kartı : Açıklanmadı

: Açıklanmadı DirectX : Açıklanmadı

: Açıklanmadı Depolama : Açıklanmadı

BLIGHT SURVIVAL KAÇ GB?

Blight Survival'ı oynamak için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.