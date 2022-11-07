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Blight Survival sistem gereksinimleri neler? Blight Survival kaç GB?

Gamegar Haberleri

Blight Survival sistem gereksinimleri neler? Blight Survival kaç GB?

Haenir Studio tarafından geliştirilip yayınlanan alternatif Orta Çağ temalı souls-like oyunu Blight Survival'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Blight Survival sistem gereksinimleri neler? Blight Survival kaç GB? Detayları haberimizde…

Blight: Survival, bitmek bilmeyen bir savaşta iki umutsuz devlet arasındaki affedilmez kimsesizler diyarında geçen 4 oyunculu bir kooperatif aksiyon-korku roguelitidir. Bu arafta yeni bir yanıklık türü ölülerin kalıntılarından ortaya çıktı. Dökülen kanla güçlenir, hızla yayılır - insanı canavara dönüştürür. Peki, Blight Survival sistem gereksinimleri neler? Blight Survival kaç GB? İşte detaylar…

Blight Survival'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-3470 veya AMD FX 4350 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı gerekmektedir.

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  • İşletim Sistemi : Windows 7
  • İşlemci : Intel Core i5-3470 veya AMD FX 4350
  • Bellek : 4 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870
  • DirectX : Sürüm 11
  • : Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi : Açıklanmadı
  • İşlemci : Açıklanmadı
  • Bellek : Açıklanmadı
  • Ekran Kartı : Açıklanmadı
  • DirectX : Açıklanmadı
  • Depolama : Açıklanmadı

Blight Survival'ı oynamak için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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