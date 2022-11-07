Blight Survival sistem gereksinimleri neler? Blight Survival kaç GB?
Gamegar Haberleri
Haenir Studio tarafından geliştirilip yayınlanan alternatif Orta Çağ temalı souls-like oyunu Blight Survival'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Blight Survival sistem gereksinimleri neler? Blight Survival kaç GB? Detayları haberimizde…
Blight: Survival, bitmek bilmeyen bir savaşta iki umutsuz devlet arasındaki affedilmez kimsesizler diyarında geçen 4 oyunculu bir kooperatif aksiyon-korku roguelitidir. Bu arafta yeni bir yanıklık türü ölülerin kalıntılarından ortaya çıktı. Dökülen kanla güçlenir, hızla yayılır - insanı canavara dönüştürür. Peki, Blight Survival sistem gereksinimleri neler? Blight Survival kaç GB? İşte detaylar…
Blight Survival'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-3470 veya AMD FX 4350 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core i5-3470 veya AMD FX 4350
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870
- DirectX : Sürüm 11
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 20 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Açıklanmadı
- İşlemci : Açıklanmadı
- Bellek : Açıklanmadı
- Ekran Kartı : Açıklanmadı
- DirectX : Açıklanmadı
- Depolama : Açıklanmadı
Blight Survival'ı oynamak için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.