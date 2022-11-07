Blight: Survival'dan oynanış fragmanı yayınlandı
Gamegar Haberleri
Orta Çağ şövalyelerinin zombilere karşı savaştığı souls-like aksiyon oyunu Blight: Survival'dan 5 dakikalık oynanış fragmanı yayınlandı. Bağımsız stüdyo Haenir Studio tarafından geliştirilen Blight Survival, oyuncuların beğenisini topladı.
Alternatif bir 14. yüzyılda geçen Blight Survival, bitmek bilmeyen bir savaşta iki umutsuz devlet arasındaki affedilmez kimsesizler diyarında geçen 4 oyunculu bir co-op aksiyon-korku oyunudur.
BLIGHT SURVIVAL OYNANIŞ FRAGMANI YAYINLANDI
Alfa öncesi 5 dakikalık oynanış fragmanı yayınlanan Blight Survival, gerek oyun içi grafikleri gerekse temasıyla beraber oyuncuların beğenisini toplamayı başardı.
BLIGHT SURVIVAL KONUSU NE?
Blight: Survival, bitmek bilmeyen bir savaşta iki umutsuz devlet arasındaki affedilmez kimsesizler diyarında geçen 4 oyunculu bir kooperatif aksiyon-korku roguelitidir. Bu arafta yeni bir yanıklık türü ölülerin kalıntılarından ortaya çıktı. Dökülen kanla güçlenir, hızla yayılır - insanı canavara dönüştürür.
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Fragman, harap olmuş kasabalarda ve bataklık ve ormanın çamurlu manzaralarında zırhlı bir askeri takip ettiği için oldukça hoş bir saattir. Blight, alternatif bir 14. yüzyılda geçiyor ve buradaki görünüm inandırıcı bir şekilde dikkat çekici. Oyun, dört oyuncuya kadar bir yağmacı, kaşif ve kooperatif roguelite olacak ve bir koşuda bulduğunuz bazı şeyler diğerine taşınacak.
Fragmandaki longbow, hançer ve kılıç tarafından ortaya konduğu gibi, Blight, birinin oyun tarzına uyacak şekilde özelleştirilebilecek hem silah hem de zırh seçimine sahip olmayı planlıyor. Açıklama ayrıca, Blight'ın "sırlarla ve bulunacak bol miktarda madeni parayla dolu devasa bir haritada" gerçekleşeceğini söylüyor.
Uluslar kanarken, perişan olurken ve savaşla felç olurken, sizi ve akrabalarınızı madeni para teklifleriyle çağırıyorlar. İsteyen - ve yetenekli - tek kişi olarak, her şeyi tüketen Yanıklığı içine çekmek ve yıkmak için görevlendirildiniz.
- En fazla üç arkadaşınla şiddetli bir kooperatif aksiyon deneyiminde hem erkekler hem de canavarlar arasında savaş.
- Daha az şanslı olanların ganimetlerini yağmalayın ve yağmalayın, ama unutmayın - bulunanlar bir kez daha kaybedilebilir.
- Çok çeşitli silahlar, zırhlar arasından seçim yapın ve oyun tarzınıza en uygun şekilde özelleştirin.
- Savaşın harap ettiği toprakları, sırlarla ve bulunabilecek bol miktarda madeni parayla dolu devasa bir haritada keşfedin.