Blight: Survival'dan oynanış fragmanı yayınlandı

Alternatif bir 14. yüzyılda geçen Blight Survival, bitmek bilmeyen bir savaşta iki umutsuz devlet arasındaki affedilmez kimsesizler diyarında geçen 4 oyunculu bir co-op aksiyon-korku oyunudur.

BLIGHT SURVIVAL OYNANIŞ FRAGMANI YAYINLANDI

Alfa öncesi 5 dakikalık oynanış fragmanı yayınlanan Blight Survival, gerek oyun içi grafikleri gerekse temasıyla beraber oyuncuların beğenisini toplamayı başardı.

BLIGHT SURVIVAL KONUSU NE?

Blight: Survival, bitmek bilmeyen bir savaşta iki umutsuz devlet arasındaki affedilmez kimsesizler diyarında geçen 4 oyunculu bir kooperatif aksiyon-korku roguelitidir. Bu arafta yeni bir yanıklık türü ölülerin kalıntılarından ortaya çıktı. Dökülen kanla güçlenir, hızla yayılır - insanı canavara dönüştürür.

Fragman, harap olmuş kasabalarda ve bataklık ve ormanın çamurlu manzaralarında zırhlı bir askeri takip ettiği için oldukça hoş bir saattir. Blight, alternatif bir 14. yüzyılda geçiyor ve buradaki görünüm inandırıcı bir şekilde dikkat çekici. Oyun, dört oyuncuya kadar bir yağmacı, kaşif ve kooperatif roguelite olacak ve bir koşuda bulduğunuz bazı şeyler diğerine taşınacak.

Fragmandaki longbow, hançer ve kılıç tarafından ortaya konduğu gibi, Blight, birinin oyun tarzına uyacak şekilde özelleştirilebilecek hem silah hem de zırh seçimine sahip olmayı planlıyor. Açıklama ayrıca, Blight'ın "sırlarla ve bulunacak bol miktarda madeni parayla dolu devasa bir haritada" gerçekleşeceğini söylüyor.

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Uluslar kanarken, perişan olurken ve savaşla felç olurken, sizi ve akrabalarınızı madeni para teklifleriyle çağırıyorlar. İsteyen - ve yetenekli - tek kişi olarak, her şeyi tüketen Yanıklığı içine çekmek ve yıkmak için görevlendirildiniz.