Black Desert Heidel Şöleni 2022'de Büyük Ana İçerik Yol Haritası Açıklandı

Seul, Güney Kore — 27 Eylül 2022 — Pearl Abyss bugün yapılan açıklamada çevrim dışı olarak gerçekleştirilen topluluk etkinliği "Heidel Şöleni 2022"nin başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Dünya çapında 9 farklı dilde canlı yayınlanan bu interaktif etkinlikte, yepyeni bir oynanabilir dünya olan "Abyss One", Black Desert'ın üçüncü iş birliği zindanı "Yolunakea" ve Kore'den ilham alarak tasarlanan yeni …

Seul, Güney Kore — 27 Eylül 2022 — Pearl Abyss bugün yapılan açıklamada çevrim dışı olarak gerçekleştirilen topluluk etkinliği "Heidel Şöleni 2022"nin başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Dünya çapında 9 farklı dilde canlı yayınlanan bu interaktif etkinlikte, yepyeni bir oynanabilir dünya olan "Abyss One", Black Desert'ın üçüncü iş birliği zindanı "Yolunakea" ve Kore'den ilham alarak tasarlanan yeni bir bölge olan "Sabah Işığı Diyarı" da dahil olmak üzere bir dizi yeni ana içerik açıklandı.

Abyss One: Magnus

Magnus, zaman ve mekan üzerinde hiçbir kısıtlamanın bulunmadığı başka bir dünyadır. Magnus, Black Desert dünyası var olduğundan bu yana bir arada varlığını sürdürüyordu ve şimdi kazara oluşan bir yarık nedeniyle Maceracılar artık Magnus'a erişebilecekler. Bu ilgi çekici yerin içinde, Maceracıların kendi eylemleri ve yaratıcı hayal güçleriyle görevleri tamamlamaya çalışabilecekleri birçok farklı Abyss bulunuyor. Her Abyss, Maceracıların Magnus'a özel teçhizatları kullanarak yepyeni bir deneyim yaşaması için farklı hikaye ve durumlar barındırıyor.

Magnus'un ana görev serisini tamamlayan Maceracılar, ödül olarak yeni bir "Rabam Becerisi" ve bir "PEN (V) Boss Savunma Teçhizatı" ödüllerini kazanabilecekler. Maceracılar aynı zamanda Magnus'ta elde edilen "Gölge Çakıl Taşı"nı kullanarak diğer bölgelere geçiş yapabilecekler. Ayrıca, Maceracıların tüm depolara erişmelerine ve eşyalarını bölgeler arasında taşımalarına izin verilecek. Magnus, 12 Ekim tarihinde global olarak tanıtılacak.

Abyss One: Magnus fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

Yeni İş Birliği Zindanı Atoraxxion: Yolunakea

Yolunakea, iş birliği zindan içeriği Atoraxxion'a eklenecek üçüncü bölgedir. Bu bölgeye giren Maceracılar, her yenilişinde daha fazla dayanıklılık ve güçle yeni bir forma dönüşen yeni yıkıcı boss "Amarillos"u yenmek zorunda olacaklar. Zorluk seviyesi, daha fazla Maceracının içeriğe erişmesini sağlamak için için Atoraxxion'un ikinci bölgesi Sycrakea'nınkine benzer olacak. Yolunakea'nın Kasım ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Sabah Işığı Diyarı

Etkinlikte Black Desert'ın yeni kıtası için de bir fragman yayınlandı. Sabah Işığı Diyarı, topografyayı, mimariyi, çevreyi ve aksesuarları vurgulayan fragmanda gösterildiği gibi, Kore'nin son hanedan krallığı Joseon'dan ilham alıyor. Bu kış güncellenmesi planlanan yeni kıta, Kore mitlerine ve halk masallarına dayanan çeşitli hikayeler, görevler ve canavarlarla dolu olacak.

Sabah Işığı Diyarı'nın fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

Yeni En Üst Seviye Ekipman Parçası: Ölen Tanrının Eldiveni

Ölen Tanrının savunma teçhizatı setinin kalan kısmı, Sabah Işığı Diyarı içeriği ile bağlantılı olarak tanıtılacak. Eldiven gibi savunma teçhizatı parçaları genellikle karakterin istatistiklerini tam olarak tamamlamak ve donatmak için bir parça olarak kullanılır. Maceracılar, önümüzdeki kış aylarında bu yeni en üst seviye ekipmanı yapmak için mücadele etmeyi dört gözle bekleyebilirler.

Av Sahası İyileştirmesi, Paralel Elvia Diyarı

Yenileme güncelleme planı ilk olarak "Calpheon: Bölüm 2" sırasında duyurulduğu üzere, Paralel Elvia Diyarı ilk olarak 5 Ekim'de Kore'de ve ardından dünyanın diğer bölgelerinde tanıtılacak. Elvia Diyarı'nda avlanmak isteyen Maceracılar, sadece bir butona tıklayarak alana girebilecekler.

İçerik güncelleme duyurularına ek olarak, Heidel Şöleni sırasında çeşitli kazançlı kupon kodları da paylaşıldı. 6 Aralık'a kadar, Maceracılar bu kuponları J'nin Keskin Çekici, Valks'ın Tavsiyesi (+150) ve 2000'e kadar Cron Taşı ve Sentezlenmiş Denge Gizli Kitabı gibi çeşitli değerli eşyaları elde etmek için kullanabilecekler.

Kupon kodları hakkında daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Black Desert Türkiye&MENA hakkında daha fazla bilgiyi tr.playblackdesert.com adresindeki resmi web sitesinde bulabilirsiniz.