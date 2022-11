Bir Kediye Hayat Verdiğimiz Oyun Cats and The Other Lives Steam'de 16 TL'den Çıkış Yaptı

Cultif Games imzalı macera oyunu Cats and the Other Lives üç yıllık geliştirme sürecinin ardından Steam üzerinde çıkış yaptı.

Cultic Games imzalı macera oyunu Cats and the Other Lives üç yıllık geliştirme sürecinin ardından Steam üzerinde çıkış yaptı. Daha önce Stygian: Reign of the Old Ones oyununu geliştiren yerli bağımsız stüdyo, Cats and the Other Lives bu kez oyuncuları ev kedisi Aspen'e hayat vermeye çağırıyor.

İstanbul merkezli bağımsız oyun stüdyosu Cultic Games, H.P Lovecraft'ın eserlerinden ilham alarak tasarladıkları Stygian: Reign of the Old Ones adlı oyunlarından sonra Cats and the Other Lives ile tekrar karşımıza çıktı. Point-and-click macera elementlerine yer veren Cats and the Other Lives Steam üzerinde oldukça uygun fiyatıyla yerini aldı. Heyecan verici macera oyunu oyuncuları ev kedisi Aspen'in rolünü üstlenmeye davet ediyor.

Cats and the Other Lives'da oyuncular Aspen adındaki ev kedisini yöneterek dağılan Mason ailesinin ilenin umutlarına, pişmanlıklarına ve hayal kırıklıklarına tanık oluyor. Mason Malikanesi'nin çeşitli köşelerinde duygu dolu bir maceraya davet çıkaran bağımsız macera oyununda kedi Aspen olarak "aile fertlerinin hayatlarını değiştiren bir güce dönüşmek" de mümkün. Malikanenin ev kedisi olarak aile üyelerinin kokularını takip etmek ve evin içerisinde kaos çıkarmak da oyuncuların Aspen olarak yapabileceği çeşitli eylemler arasında yer alıyor.

"Dağılış bir ailenin yeniden bir araya gelmesini, evin kedisi Aspen'in bakış açısıyla inceleyen hikaye odaklı bir deneyim sunar. Kedi sadece bir tanık mıdır? Yoksa hayatlarımızda bizim zannettiğimizden çok daha gizemli bir rol mü oynamaktadır?"

Cats and the Other Lives 16 TL'den Satışta

Geliştiricinin açıklamalarına göre bağımsız yapım aynı zamanda "dünyanın çeşitli yerlerindeki ev kedilerinin davranışları etrafında şekillenen dizayn elementlerine sahip." Oyuncular Cats and the Other Lives'ın başarılı 2D piksel tasarımları ile resmettiği Mason Malikanesi'nde Aspen olarak pek çok farklı şeyle etkileşime geçebiliyor. Bu süreçte Mason ailesinin esrarengiz hikayesi de kendini belli etmeye başlıyor.

Örneğin aşağıdaki ekran görüntüsünde maceracı ev kedisi bir fareyi kovalarken hayatını kaybeden Bernard Mason'un genç halinin bir siluetini görüyor.

2D piksel tasarımını sinematik bir anlatım ile süsleyen Cats and the Other Lives bir ev kedisinin aile içerisindeki rolünün öneminin altını çiziyor. Aile reisi Bernard Mason'un ölümünden sonra dağılan bir ailenin öyküsünü anlatan bağımsız yapım Steam üzerinde 16 TL'lik fiyat etiketiyle çıkış yaptı. Uygun fiyatı ile dikkat çeken macera oyununun geliştirilme sürecinin Cultic Games ve Bahçeşehir Üniversitesi Gaming Lab (BUG Lab) ile yürütüldüğünü belirtmekte fayda var.

Cats and the Other Lives Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Oyunun sistem gereksinimleri noktasında yüksek taleplerde bulunmadığının altını çzielmi. Cultic Games'in yeni macera oyununu stabil düzeyde deneyim edebilmek için sisteminizde yer alması gereken bileşenleri listeledik.

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü işletim sistemleri

İşlemci: En az Intel i5 işlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX900 ve üstü

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 3 GB boş alan

Bu noktada oyunun lansman indirimini kaçırmayın diyor ve geliştirici ekibe destek sunmak adına oyunu istek listenize eklemenizi öneriyoruz.