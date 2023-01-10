Sen bir Koca Ayak avcısısın ve önemli bir görevi var: Söylentilere kesin olarak son vermek ve Koca Ayak'ın sadece bir efsane ya da aklın bir icadı olmadığını kendine kanıtlamak... Peki, Bigfoot sistem gereksinimleri neler? Bigfoot kaç GB? İşte detaylar…

BIGFOOT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Bigfoot'u minimum ayarlarda oynamak için Intel core i3-8130U işlemciye, minimum 2 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 730 ekran kartına sahip olmak yeterlidir

BIGFOOT MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i3-8130U

: Intel Core i3-8130U Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 730

: NVIDIA GeForce GT 730 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

BIGFOOT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7

: Intel Core i7 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 980

: NVIDIA GeForce GTX 980 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

BIGFOOT KAÇ GB?

Bigfoot'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

BIGFOOT KONUSU NE?

Bigfoot'u avlamakla ilgili bir hayatta kalma korku oyunudur. 2 mod mevcuttur: AI tarafından kontrol edilen Bigfoot'a karşı oynayabilirsiniz veya başka bir oyuncu canavar olarak oynayabilir.

Görgü tanıkları genellikle muazzam boyutundan, inanılmaz gücünden ve anlaşılmazlığından bahseder. Yıllarca araştırmacılar onu aradı ama kimse onun varlığına dair kanıt sağlayamadı.

Önemli bir görevi olan bir Koca Ayak avcısısın: Söylentilere kesin olarak son vermek ve Koca Ayak'ın sadece bir efsane ya da aklın bir icadı olmadığını kendine kanıtlamak... kan soğuk. Mühimmat toplayın, araziyi inceleyin ve kendinizi avcılardan koruyun. Besin zincirinin en alt halkası olmaktan kaçınmak ve Amerikan vahşi yaşam koruma alanlarının vahşi doğasında hayatta kalmak için elinizdeki her şeyi kullanmalısınız.