Bigfoot sistem gereksinimleri neler? Bigfoot kaç GB?
Gamegar Haberleri
CyberLight Game Studio tarafından geliştirilip yayınlanan hayatta kalma korku oyunu Bigfoot'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bigfoot sistem gereksinimleri neler? Bigfoot kaç GB? Detayları haberimizde…
Sen bir Koca Ayak avcısısın ve önemli bir görevi var: Söylentilere kesin olarak son vermek ve Koca Ayak'ın sadece bir efsane ya da aklın bir icadı olmadığını kendine kanıtlamak... Peki, Bigfoot sistem gereksinimleri neler? Bigfoot kaç GB? İşte detaylar…
Bigfoot'u minimum ayarlarda oynamak için Intel core i3-8130U işlemciye, minimum 2 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 730 ekran kartına sahip olmak yeterlidir
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core i3-8130U
- Bellek : 2 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 730
- DirectX : Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 10 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i7
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 980
- DirectX : Sürüm 11
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 10 GB kullanılabilir alan
Bigfoot'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Bigfoot'u avlamakla ilgili bir hayatta kalma korku oyunudur. 2 mod mevcuttur: AI tarafından kontrol edilen Bigfoot'a karşı oynayabilirsiniz veya başka bir oyuncu canavar olarak oynayabilir.
Görgü tanıkları genellikle muazzam boyutundan, inanılmaz gücünden ve anlaşılmazlığından bahseder. Yıllarca araştırmacılar onu aradı ama kimse onun varlığına dair kanıt sağlayamadı.
Önemli bir görevi olan bir Koca Ayak avcısısın: Söylentilere kesin olarak son vermek ve Koca Ayak'ın sadece bir efsane ya da aklın bir icadı olmadığını kendine kanıtlamak... kan soğuk. Mühimmat toplayın, araziyi inceleyin ve kendinizi avcılardan koruyun. Besin zincirinin en alt halkası olmaktan kaçınmak ve Amerikan vahşi yaşam koruma alanlarının vahşi doğasında hayatta kalmak için elinizdeki her şeyi kullanmalısınız.