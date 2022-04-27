Bethesda Steam'e oynaması ücretsiz Elder Scrolls ve Wolfenstein oyunları ekledi - Haberler

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Bethesda Steam'e oynaması ücretsiz Elder Scrolls ve Wolfenstein oyunları ekledi

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Bethesda Steam'e oynaması ücretsiz Elder Scrolls ve Wolfenstein oyunları ekledi

Fallout ve The Elder Scrolls serilerinin yayıncısı Bethesda'nın başlatıcısının kapatılması üzerine şirketin oyunları Steam'e geçeceği duyuruldu. Bununla beraber Steam'e ücretsiz The Elder Scrolls oyunları da eklenecek.

Şubat ayında Bethesda, tescilli PC oyun başlatıcısının kapatılacağını ve oyunlarının ise Steam'e taşınacağını doğruladı. Önümüzdeki haftalarda kapanacak olan Bethesda Launcher'daki ücretsiz oyunlar da dahil olmak üzere tüm oyunlar Steam'e ekleniyor.

OYNAMASI ÜCRETSİZ BETHESDA OYUNLARI

Bugün Betheda, Steam'e daha az bilinen ve The Elder Scrolls serisinden oynaması ücretsiz olan beş adet oyun ekledi. İşte oyunların listesi.

  • The Elder Scrolls Arena
  • The Elder Scrolls II: Daggerfall
  • The Elder Scrolls Adventures: Redguard
  • An Elder Scrolls Legend: Battlespire
  • Wolfenstein: Enemy Territory

Ancak bunlar artık Steam'de mevcut değil, bazıları da ücretsiz. Elder Scrolls Arena ve devamı olan Daggerfall'ı ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Ayrıca çevrimiçi çok oyunculu FPS oyunu Wolfenstein: Enemy Terrority de ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Kalan iki oyun ise ücretli bir şekilde Steam mağazasında listelendi. The Elder Scrolls Adventures: Redguard ve An Elder Scrolls Legend: Battlespire, Steam mağazasında 30 TL fiyat ile listelendi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Bethesda, Steam, Gamegar,, Haberler

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