Belarus'un en büyük oyun şirketi ülkeyi ve Rusya'yı terk ediyor

World of Tanks, World of Warships ve World of Warplanes üçlemesinin geliştiricisi Wargaming, Rusya ve Belarus'taki operasyonlardan çekileceğini ve Ukrayna'nın işgalinden sonra iki ülkedeki stüdyoları kapatmak için harekete geçeceğini açıkladı.

RUSYA VE BELARUS'TAN ÇEKİLİYOR

Son haftalarda birçok oyun şirketi Rusya ve Belarus pazarından çekilirken, bir yaptırım da Wargaming Studios'tan geldi. Merkezi Kıbrıs'ta bulunan şirket, aslen Belaruslu bir şirkettir ve şimdiye kadar Belarus'un başkenti Minsk'te büyük bir oyun stüdyosuna sahipti.

OYUNLARINI FARKLI STÜDYOLARA DEVRETTİ

Wargaming'in LinkedIn'den yaptığı paylaşımda Minsk'teki stüdyosunu kapatma sürecini başlattığı açıkladı. Ayrıca 31 Mart'tan itibaren, Rusya ve Belarus'taki oyunlarının işletmesini 2011 yılında satın aldığını, ancak artık farklı bir stüdyoya devrettiğini de duyurdu.

Wargaming ayrıca Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir stüdyoya sahip ve burada 500'den fazla kişiyi istihdam ediyor. Şubat ayında Wargaming, Facebook'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekleyen bir açıklama yaptıktan sonra oyun yönetmeni Sergey Burkatovskiy'i kovu ldu.