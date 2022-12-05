Alx2 Games'in geliştirip yayıncılığını üstlendiği İkinci Dünya Savaşı FPS oyunu Beach Invasion 1944'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Beach Invasion 1944 sistem gereksinimleri neler? Beach Invasion 1944 kaç GB? Detayları haberimizde…

Beach Invasion 1944, müstahkem sahili size birlikler, tanklar, uçaklar ve daha fazlasıyla saldıracak olan işgalci güçlere karşı savunduğunuz bir İkinci Dünya Savaşı FPS oyunudur! MG42, Flak88 ve Panzers gibi ikonik İkinci Dünya Savaşı silahlarını kullanın, mayınlar, patlayıcılar ve bonuslarla savunmanızı hazırlayın! Peki, Beach Invasion 1944 sistem gereksinimleri neler? Beach Invasion 1944 kaç GB? İşte detaylar…

BEACH INVASION 1944 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Beach Invasion 1944'ü en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i3-10005G1 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GTX 630m ekran kartı gerektirmektedir.

BEACH INVASION 1944 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i3-1005G1

: Intel Core i3-1005G1 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 630m

: NVIDIA GTX 630m DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 1 GB kullanılabilir alan

BEACH INVASION 1944 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Ryzen 7 1700

: AMD Ryzen 7 1700 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 960

: NVIDIA GTX 960 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 1 GB kullanılabilir alan

BEACH INVASION 1944 KAÇ GB?

Beach Invasion 1944'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 1 GB boş depolama alanı gerekmektedir.