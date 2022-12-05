Beach Invasion 1944 sistem gereksinimleri neler? Beach Invasion 1944 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Alx2 Games'in geliştirip yayıncılığını üstlendiği İkinci Dünya Savaşı FPS oyunu Beach Invasion 1944'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Beach Invasion 1944 sistem gereksinimleri neler? Beach Invasion 1944 kaç GB? Detayları haberimizde…
Beach Invasion 1944, müstahkem sahili size birlikler, tanklar, uçaklar ve daha fazlasıyla saldıracak olan işgalci güçlere karşı savunduğunuz bir İkinci Dünya Savaşı FPS oyunudur! MG42, Flak88 ve Panzers gibi ikonik İkinci Dünya Savaşı silahlarını kullanın, mayınlar, patlayıcılar ve bonuslarla savunmanızı hazırlayın! Peki, Beach Invasion 1944 sistem gereksinimleri neler? Beach Invasion 1944 kaç GB? İşte detaylar…
Beach Invasion 1944'ü en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i3-10005G1 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GTX 630m ekran kartı gerektirmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core i3-1005G1
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 630m
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 1 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : AMD Ryzen 7 1700
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 960
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 1 GB kullanılabilir alan
Beach Invasion 1944'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 1 GB boş depolama alanı gerekmektedir.