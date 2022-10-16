Bayonetta Seslendirmeni Hayranları Protestoya Çağırıyor

Bayonetta seslendirmeni Hellena Taylor serinin hayranlarına seslendi. Taylor yaptığı çağrıda oyunculara oyunu almak yerine o parayla bağış yapmalarını söyledi.

Bayonetta oyun dünyasının en popüler serileri arasında yer alıyor. Platinum Games tarafından geliştirilen Bayonetta yapımları, derin savaş mekaniklerine sahip hack & slash oyunları olarak öne çıkıyor. Serinin ilk oyunu olan Bayonetta 1 2009 yılında çıkış yaptı. Devam oyunu olan Bayonetta 2 ise 2014 yılında oyuncularla buluştu. Hayranların uzunca bir süredir beklediği yeni Bayonetta 3 ise ilk kez Game Awards 2017'de duyuruldu.

Aradan geçen 5 yılda oyun hakkında pek fazla bilgi ortaya çıkmadı. Ayrıca oyunun bu kadar uzun süre geliştirme sürecinde kalması da oyuncuların tepkisini çekti. İlk Bayonetta'dan sadece 5 yıl sonra ikincisi çıkış yapmıştı. Üçüncü oyunun çıkması içinse oyuncular 8 yıldır bekliyor.

Herkesin gözü meraklı bir şekilde oyuna çevrilmişken Bayonetta seslendirmeni Hellena Taylor oldukça dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Taylor Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda oyunculara oyunu protesto etmelerini söyledi.

Scorn İncelemeleri Hiç Olumlu Görünmüyor

Taylor yaptığı paylaşımda neden böyle bir istekte bulunduğunu da açıkladı. Yetenekli seslendirmen kendisine teklif edilen ücretin sadece 4000 dolar olduğunu söyledi. Taylor bu ücretin oyunun popülaritesine kıyasla çok düşük olduğunu söyledi ve bu durumun adaletsizliğinden yakındı. Ayrıca bu teklifin kendisine ve bu oyun için harcadığı emeğe hakaret olduğunu da söyledi. Seslendirmen yaptığı çağrıda oyunculara oyunu boykot etmelerini ve satın almamalarını söyledi. "Bunun yerine paranızı hayır kurumlarına ve bağışa harcayın" ifadelerini kullandı.

Oyun dünyasında işçi haklarının sömürüsü sık sık gündeme gelen bir konu. Oyun stüdyolarının insanlara sunduğu kötü koşullar ve iş deneyimleri hakkında her gün yeni haberler duyuyoruz. Rockstar ve Naughty Dog'un geliştiricilere uyguladığı fazla mesaiye kalma zorunluluğu ve Activision çalışanlarının yaşadığı mağduriyetler bunlardan bazıları.