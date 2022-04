BAFTA Oyun Ödülleri 2022 Kazananları Belli Oldu

BAFTA Oyun Ödülleri 2022 geçtiğimiz günlerde gerçekleşti, Returnal büyük ödülün sahibi oldu.

Her yıl düzenlenen BAFTA Game Awards etkinliğinin 2022 kazananları düzenlenen törenle belli oldu. Housemarque'ın geliştirdiği bilim kurgu shooter türündeki PS5 özel oyunu Returnal büyük ödülle birlikte toplamda dört kategoride ödül kazandı.

Returnal, En İyi Oyun kategorisi dışında BAFTA Ses Başarısı, Müzik ve oyunun ana karateri Selene'i canlandıran Jane Perry'nin kazandığı Başrol Performansı ödüllerine layık görüldü.

Max Payne 1 ve 2 Remake Olarak Geri Dönüyor

Returnal gibi Ratchet and Clank: Rift Apart da birden fazla ödüllün sahibi oldu. BAFTA 2022'de Animasyon ve Teknik Başarı kategorilerinde en iyisi olurken, Hazelight'ın geliştirdiği bağımsız yapım It Takes Two da En İyi Multiplayer Oyun ve En İyi Orijinal Fikri Mülk kategorilerinde ödül kazanarak birden fazla ödül alan bir başka yapım oldu.

Kategorilere göre BAFTA Oyun Ödülleri 2022 kazananları şu şekilde:

En İyi Oyun - Returnal

Oyun Tasarımı - Inscryption

Hikaye - Unpacking

Animasyon - Ratchet & Clank: Rift Apart

Artistik Başarı - The Artful Escape

Ses Başarısı - Returnal

İngiliz Oyunu - Forza Horizon 5

Çıkış Oyunu (Bir stüdyonun ilk oyunu) - Toem

En İyi Gelişen (Güncellenen) Oyun - No Man's Sky

Aile - Chicory: A Colorful Tale

Eğlencenin Ötesindeki Oyun - Before Your Eyes

Multiplayer - It Takes Two

Müzik - Returnal

En İyi Orijinal Fikir - It Takes Two

Başrolde En İyi Performans - Jane Perry

Yardımcı Rolde En İyi Performans - Kimberly Brooks

Teknik Başarı - Ratchet & Clank: Rift Apart

EE Yılın Oyunu - Unpacking

?

SaveButonu / Gamegar