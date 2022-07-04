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Azerbaycan'ın Espor Takımı: Eternal Seven

EsporGazetesi.com - Gamegar
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Azerbaycan'ın Espor Takımı: Eternal Seven

Azerbaycanın Ünlü Espor Takımı Eternal Seven 2020 yılında Tamerlan Babayev tarafından kurulmuştur. Takıma Azerbaycanın ünlü markaları NME, Gamenote ve ForGamer Cyber Club sponsorluk ediyor. Takımın şuanda aktiv olan Pubg ve VALORANT rosterleri var. 2022 yılında parlayan takım Azerbaycan Profesyonel VALORANT Liginde Şampiyonluğunu yaşadı. Bundan başka Zafer Turnuvasını 2'ncilikle bitirdiler.   Azerbaycan'da Espor'un gelişimine önemli katkıları […]

Azerbaycanın Ünlü Espor Takımı Eternal Seven 2020 yılında Tamerlan Babayev tarafından kurulmuştur. Takıma Azerbaycanın ünlü markaları NME, Gamenote ve ForGamer Cyber Club sponsorluk ediyor. Takımın şuanda aktiv olan Pubg ve VALORANT rosterleri var. 2022 yılında parlayan takım Azerbaycan Profesyonel VALORANT Liginde Şampiyonluğunu yaşadı. Bundan başka Zafer Turnuvasını 2'ncilikle bitirdiler.

Azerbaycan'da Espor'un gelişimine önemli katkıları bulunan takım, taraftar sayısıyla da oldukça dikkat çekiyor. Birçok kez VCT elemelerine katılan takım istediği sonucu alamasada yeni transferleriyle göz kırpıyor. Yeni sezon hazırlıklarını başlatan takım iddialı şekilde antrenmanlara devam ediyor. Takım 7 Temmuz'da Baku Esport Cup turnuvasında iştirak edecek. Bu arada yeni sezonda takımın yönetiminde Nicat Manafov'da olacak.

EsporGazetesi.com / Gamegar

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