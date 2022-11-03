Mundfish'in geliştirip Focus Entertainment'ın yayıncılığını üstlendiği aksiyon rol yapma oyunu Atomic Heart'ın sistem gereksinimleri ve cihazlarda kaç GB yer kapladığı belli oldu. Peki, Atomic Heart sistem gereksinimleri neler? Atomic Heart kaç GB? Detayları haberimizde…

Çılgın ve yüce ütopik bir dünyada, patlayıcı karşılaşmalara katılın. Dövüş tarzınızı her rakibe göre uyarlayın, ortamınızı kullanın ve görevinizi yerine getirmek için ekipmanınızı yükseltin. Gerçeğe ulaşmak istiyorsan bedelini kanla ödemek zorundasın. Peki, Atomic Heart sistem gereksinimleri neler? Atomic Heart kaç GB? İşte detaylar…

ATOMIC HEART SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Atomic Heart'ı minimum grafik ayarları ile 30 FPS'te oynayabilmek için Intel Core i5-4460 ve AMD Ryzen 5 1600 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380 ekran kartı gerektirmektedir.

ATOMIC HEART MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-4460

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 380 (4 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

ATOMIC HEART SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7-7700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX Vega 64 (8 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

ATOMIC HEART KAÇ GB?

Atomic Heart'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 90 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

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