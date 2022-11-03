Atomic Heart'ın çıkış tarihi nihayet duyuruldu! Atomic Heart ne zaman çıkacak?

İkinci Dünya Savaşı sonrası alternatif bir dünyanın çılgın ütopyasında geçen Atomic Heart'ın çıkış tarihi, yaklaşık 1 buçuk dakikalık fragman ile duyuruldu ve ön siparişe açıldı.

ATOMIC HEART NE ZAMAN ÇIKACAK?

Focus Entertainment'ın aksiyon rol yapma oyunu Atomic Heart, 21 Şubat 2023 tarihinde Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için piyasaya sürülecek. Atomic Heart, 599,99 TL ile Steam'de ön siparişe açıldı.

Atomic Heart – 699,99 TL

Atomic Heart Gold Edition – 899,99 TL

Atomic Heart Premium Edition – 999,99 TL

ATOMIC HEART KONUSU NE?

Atomic Heart, Sovyetler Birliği'nde alternatif bir 1955'te gerçekleşir. 1930'larda robotikteki ilerlemeler, SSCB'nin 1941'de Nazi Almanyası'nı yenmesini sağladı, ancak çok daha ciddi bir can kaybı oldu. Bu, Sovyet emeğinin çoğunun otomasyonuna ve bu robotları birbirine bağlayan "Kollektiv 1.0" adı verilen bir proto-İnternet'in geliştirilmesine ve 1940'ların sonuna kadar üretkenliği ve bilimsel ilerlemeyi büyük ölçüde artırmasına neden oldu.

Aynı zamanda, bilim adamı Dmitriy Sechenov canlı dokuya dayanan programlanabilir bir modül olan "nöro-polimer" i geliştirir. Kolektif bilince inanan Sechenov, 1955'te 55. doğum gününde "Kolektiv" in en gelişmiş yinelemesini başlatmayı planlıyor.

Ana kahraman, hükümet tarafından sessiz kalan bir üretim tesisini araştırmak için gönderilen, ancak makinelerin haydutlaştığını ve biyomühendislik garip deneyler olduğunu öğrenmek için gönderilen P-3 adlı zihinsel olarak dengesiz bir KGB özel ajanıdır.