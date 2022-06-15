Atatürk'ü sevmeyenlere karşı söylediği sözler sonrası şikayette bulunuldu! Jahrein, ifade vermeye çağrıldı - Haberler

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Atatürk'ü sevmeyenlere karşı söylediği sözler sonrası şikayette bulunuldu! Jahrein, ifade vermeye çağrıldı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Atatürk'ü sevmeyenlere karşı söylediği sözler sonrası şikayette bulunuldu! Jahrein, ifade vermeye çağrıldı

Eski Twitch yayıncısı Jahrein kullanıcı adlı Ahmet Sonuç, canlı yayınında Atatürk'ü sevmeyenlere karşı söylediği sözler sonrası "halkın bir kısmına" hakaret ettiği nedeniyle hakkında şikayette bulunulduğunu ve karakola ifade vermeye çağrıldığını söyledi.

Başarılı yayıncılık kariyerinin ardından bir süredir siyasetin içinde yer alan yayıncı Jahrein'in Instagram'dan attığı hikayede, bir yayınında söylediği sözler nedeniyle hakkında suç duyurusunun bulunduğunu ve karakola ifade vermeye çağrıldığını açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımında hakkında şikayette bulunulduğunu söyleyen Jahrein, "Bir yayınımda Atatürk'ü sevmeyenlere boydan gireyim bu arada boy 1.86 dediğim için şikayette bulunulmuş." dedi ve açıklamalarına devam etti.

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Karakola ifade vermeye çağrıldığını söyleyen yayıncı Jahrein, "Burada suç teşkil eden şey nedir? Halkın bir kısmına yani Atatürk'ü sevmeyenlere hakaret ettiğim için şikayet olmuş ve bu konu ile ifade vermek için karakola çağrılıyorum ve savcılık bunu işleme koymuş." şeklinde açıklama yaptı.

Atatürk'ü sevmeyenlere karşı söylediği sözler sonrası şikayette bulunuldu! Jahrein, ifade vermeye çağrıldı

İşlediğim suçtan dolayı kimseden özür dilemiyorum diyen Jahrein, Atatürk'ü sevmeyenlere karşı söylediği sözleri tekrarladı.

Atatürk'ü sevmeyenlere karşı söylediği sözler sonrası şikayette bulunuldu! Jahrein, ifade vermeye çağrıldı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Ahmet Sonuç Gamegar Magazin Haberler

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