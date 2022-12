Assassin's Creed Jade oynanış videosu sızdırıldı. Ubisoft tarafından mobil platformlar için geliştirilen oyunun görüntüleri ortaya çıktı.

Ubisoft'un geçtiğimiz aylarda Codename Jade adı ile duyurduğu Assassin's Creed oyunundan oynanış görüntüleri sızdırıldı. Geçtiğimiz süreçte sessizliğini yeni Assassin's Creed oyunları ile bozan firmadan yeni bir sızıntı geldi.

Bu isimler hakkında Ubisoft adım adım açıklamalar ve duyurular yapmaya devam ediyor. Bazen bu duyurular şirketin kontrolü dışında da olabiliyor. Geçtiğimiz saatlerde yaşanan bir sızıntı da bunun örneği oldu. Ubisoft'un mobil platformlar için geliştirdiği Assassin's Creed Jade'in 2 dakika 30 saniye uzunluğundaki oynanış görüntüleri sızdırıldı. Videoda Jade'in oynanışı ve grafikleri hakkında fikir sahibi olmak mümkün.

Videodan da anlaşıldığı üzere Jade oyuncuları antik Çin'e götürüyor. Sızdırılan videoda üçüncü şahıs kamerasından izlediğimiz ana karakter Çin Seddi üzerinde dövüşürken ve koşarken görülüyor. Oynanış videosunda ayrıca kılıç dövüşüne ait sahneler de yer alıyor. Gizlilik tarafında Assassin's Creed Jade'in nasıl bir oynanış formülü sunacağına dair henüz bilgi yok.

Bir mobil oyun olarak diğer platformlara kıyasla daha az imkana sahip olsa da Jade'in oldukça etkileyici göründüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Karakterlerin yürüme ve koşma animasyonları, yüz şekilleri ve ifadeleri gibi detaylar da bir mobil oyuna göre standardın üstünde. Oyun henüz geliştirilme aşamasında olduğundan çıkış yaptığında nasıl gözükeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Assassin's Creed Jade oynanış videosu oyunu gözler önüne serilse de Ubisoft'tan sızıntıya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Assassin's Creed Jade'in ne zaman çıkış yapacağı ise henüz bilinmiyor.