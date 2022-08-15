AMD Ryzen 7000 fiyatları cep yakacak

AMD'nin Zen4 mimarisine dayanan yeni nesil Ryzen 7000 serisi fiyatları ortaya çıktı. Kanada'daki bir satış mağazasının internet sayfasında görülen etiketler, AMD'nin yüklü miktarda zam yapacağını ortaya koyuyor.

AMD Ryzen 7000 ailesi yüzde 12 zamlı geliyor

Bir süre önce AMD, yeni nesil Ryzen 7000 ve Radeon 7000 ekran kartı ailesini Eylül ayında duyuracağını söylemişti. Şimdi de PC Canada isimli bir mağazanın internet sayfasında Ryzen 7000 modelleri göründü. Zen4 mimarili işlemciler, Ryzen 5000'e göre yüzde 10 ila 12 zamlı gelecek.

Kanadalı mağazanın satış fiyatları Ryzen 7000 serisinin tüm modellerini ortaya koymadı. Ancak yine AMD'nin zam oranları şaşırttı. Örneğin, Ryzen 5 7600X modeli 340 dolar, üst seviye Ryzen 9 7950X ise 906 dolarlık bir fiyat etiketiyle sunulacak.

Eylül ayında gerçekleştirilecek olan lansmanda Ryzen 5 7600, Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 7 7800X, Ryzen 9 7900X ve Ryzen 9 7950X olmak üzere altı modelin sunulması bekleniyor. PC Canada'da görülen işlemcilerin fiyatları şu şekilde:

Ryzen 5 7600X: 340 dolar (6,100 TL)

Ryzen 7 7700X: 494 dolar (8,860 TL)

Ryzen 9 7900X: 625 dolar (11,210 TL)

Ryzen 9 7950X: 906 dolar (16,250 TL)

Daha önce RedGamingTech'ten gelen sızıntılar Zen 4 destekli Ryzen 7000'in 15 Eylül'de satışa çıkacağını ortaya koydu. Eylül'ün ilk haftasında tanıtılacak yeni nesil işlemcilerin bir hafta sonra pazara sunulması mantıklı görünüyor. Yine de fiyatların resmi olarak doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor.

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