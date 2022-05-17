AMD'den 24 çekirdekli Ryzen 9 7950X sürprizi: İşte özellikleri! - Haberler

Yeni AMD Ryzen R9 7950X işlemcinin 16 çekirdek ve 32 iş parçacığıyla geleceği konuşuluyordu. Çekirdek sayılarını değiştirmeyecek olan AMD'nin IPC ve boostclock'a odaklanacağı iddia ediliyordu. Yeni X serisi ailesinde 5 GHz'in üzerine çıkacak olan AMD'nin oyun performansını da önemli ölçüde arttıracağı gelen haberler arasındaydı. Ancak Çin'den gelen yeni bir iddia ile beklentiler yükselmiş durumda.

24 çekirdekli AMD Ryzen R9 7950X yolda

Intel Raptor Lake detayları sızdırıldı: 24 çekirdek

5 nm Zen 4 ile 24 çekirdekli bir işlemci sorunsuz bir şekilde çalışabileceği düşünülüyor. Ryzen 9 7900X/7950X'in 5.2-5.6 GHz hızında çalışacağı tahmin ediliyor, bu da sekiz çekirdekli Ryzen 7 7800X için beklenen 5.2-5.4 GHz'den biraz daha hızlı.

24 çekirdekli bir Ryzen 9 7000 Serisi işlemcinin yaklaşık 1.000 dolara mal olacağını söyleyebiliriz. Diğer modellerden sonra piyasaya sürülmesi beklenen 24 çekirdekli işlemci, büyük olasılıkla üst seviye Raptor Lake CPU'larından sonra kendisini gösterecektir.

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