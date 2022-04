Amazon Prime Gaming Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

Her ay Amazon Prime aboneleri "Prime Gaming" kapsamında birkaç oyunu ücretsiz şekilde elde edebiliyorlar. Mayıs ayında da Prime Gaming aboneleri aralarında Dead Space 2 ve The Curse of Monkey Island gibi önemli yapımların da bulunduğu 6 oyunu ücretsiz edinebilecekler. Eğer Prime aboneliğiniz varsa 1 Haziran tarihine kadar bu oyunları kütüphanenize eklediğiniz taktirde kalıcı olarak sizde kalacaktır.

Amazon Prime Nedir, Nasıl Abone Olunur?

En baştan bilmemiz gerek ki Amazon Prime ücretli bir abonelik servisidir, eğer abone değilseniz söz konusu oyunları edinemeyeceksiniz. Buradan Amazon Prime'ın web sitesine erişebilir ve eğer istiyorsanız abonelik başlatabilirsiniz. Aboneliğinizin ilk 30 gününün ücretsiz olduğunu da belirtelim. İlk 30 günden sonra her ay 7.90 lira ödeme yaparak aboneliğinizi devam ettirebilirsiniz.

Amazon Prime Gaming Mayıs Ayı Oyunları

Eğer Prime Gaming aboneliğinizi başlattıysanız 2 Mayıs itibariyle aşağıdaki oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

Mail Mole + 'Xpress Deliveries:

The Curse of Monkey Island

Dead Space 2

Out of Line

Shattered: Tale of the Forgotten King

Cat Quest

Mart Ayında Hangi Oyunlar Ücretsiz Olmuştu

Mart ayında abonelere ücretsiz dağıtılan oyunlar ise şöyleydi:

Look Inside

Surviving Mars

Crypto Against All Odds

SteamWorld Quest Hand of Gilgamech

Pesterquest

Madden NFL 22

The Stillness of the Wind

Prime aboneliğine sahipseniz bu bağlantıya tıklayarak oyunların kodlarını edineceğiniz siteye ulaşabilir 2 Mayıs tarihine kadar bu oyunları da kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

