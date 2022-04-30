Amazon Prime Gaming Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu
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Her ay Amazon Prime aboneleri "Prime Gaming" kapsamında birkaç oyunu ücretsiz şekilde elde edebiliyorlar. Mayıs ayında da Prime Gaming aboneleri aralarında Dead Space 2 ve The Curse of Monkey Island gibi önemli yapımların da bulunduğu 6 oyunu ücretsiz edinebilecekler. Eğer Prime aboneliğiniz varsa 1 Haziran tarihine kadar bu oyunları kütüphanenize eklediğiniz taktirde kalıcı olarak sizde …
Her ay Amazon Prime aboneleri "Prime Gaming" kapsamında birkaç oyunu ücretsiz şekilde elde edebiliyorlar. Mayıs ayında da Prime Gaming aboneleri aralarında Dead Space 2 ve The Curse of Monkey Island gibi önemli yapımların da bulunduğu 6 oyunu ücretsiz edinebilecekler. Eğer Prime aboneliğiniz varsa 1 Haziran tarihine kadar bu oyunları kütüphanenize eklediğiniz taktirde kalıcı olarak sizde kalacaktır.
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Amazon Prime Nedir, Nasıl Abone Olunur?
En baştan bilmemiz gerek ki Amazon Prime ücretli bir abonelik servisidir, eğer abone değilseniz söz konusu oyunları edinemeyeceksiniz. Buradan Amazon Prime'ın web sitesine erişebilir ve eğer istiyorsanız abonelik başlatabilirsiniz. Aboneliğinizin ilk 30 gününün ücretsiz olduğunu da belirtelim. İlk 30 günden sonra her ay 7.90 lira ödeme yaparak aboneliğinizi devam ettirebilirsiniz.
Amazon Prime Gaming Mayıs Ayı Oyunları
Eğer Prime Gaming aboneliğinizi başlattıysanız 2 Mayıs itibariyle aşağıdaki oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebileceksiniz.
Mail Mole + 'Xpress Deliveries:
The Curse of Monkey Island
Dead Space 2
Out of Line
Shattered: Tale of the Forgotten King
Cat Quest
Mart Ayında Hangi Oyunlar Ücretsiz Olmuştu
Mart ayında abonelere ücretsiz dağıtılan oyunlar ise şöyleydi:
Look Inside
Surviving Mars
Crypto Against All Odds
SteamWorld Quest Hand of Gilgamech
Pesterquest
Madden NFL 22
The Stillness of the Wind
Prime aboneliğine sahipseniz bu bağlantıya tıklayarak oyunların kodlarını edineceğiniz siteye ulaşabilir 2 Mayıs tarihine kadar bu oyunları da kütüphanenize ekleyebilirsiniz.