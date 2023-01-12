Amazon Games Studios'un yöneticisi istifa etti

Video oyun sektöründe otuz yıllık deneyime sahip olan ve San Diego'daki Amazon Game Studios ofisini altı yıl boyunca işleten John Smedley, Çarşamba günü yaptığı duyuru ile istifasını açıkladı.

AMAZON GAMES STUDIOS YÖNETİCİSİ İSTİFA ETTİ

Yabancı basına göre Smedley, şirket çalışanlarına ayrıldığını e-posta ile duyurdu. Gönderdiği e-postada, "Çok düşündükten sonra, yeni bir şeyde şansımı denemenin zamanının geldiğine karar verdim" sözlerine yer veren Smedley, istifasını duyurdu.

Bir Amazon sözcüsü, "John bir oyun endüstrisi efsanesi ve son altı yılda Amazon Games'e yaptığı katkılar için minnettarız… habersiz projelerini hayata geçirmeye odaklanmaya devam ediyor. John, yeni bir şeyin peşinden gitmeden önce takım tamamen değişene kadar kalmaya kararlı." sözlerine yer verdi.

İlk olarak 2013 yılında kurulan Amazon Game Studios, birçok başarılı oyuna imza attı. Aralık 2022'de bir sonraki Tomb Raider oyununun yayıncılığını üstlenecek Amazon Games'in popüler MMORPG'si Lost Ark, Steam'de 1 milyondan fazla anlık oyuncu ile rekor kırdı ve aynı şekilde New World'de oyuncu rekoru kırdı.