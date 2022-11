Alternatif Gerçeklik Oyunu I'm looking for 3024 people Duyuruldu

Bakodun Game Studios imzalı I'm looking for 3024 people resmi olarak duyuruldu. Alternatif gerçeklik oyunu NFT bileşenlerine yer veriyor.

Bakodun Game Studios imzalı I'm looking for 3024 people resmi olarak duyuruldu. Yerli alternatif gerçeklik oyunu NFT bileşenlerini bünyesinde barındırıyor.

Yerli oyun ekosisteminin en ilginç ve en yenilikçi oyunlarından biri olarak öne çıkan I'm looking for 3024 people Bakodun Game Studios tarafından geliştirildi. Ordu merkezli bağımsız oyun stüdyosu yeni alternatif gerçeklik oyununda NFT elementlerinin de dahil olduğu sürükleyici bir oyun deneyimi vadediyor. Itch.io üzerinde yerini alan oyunu ücretsiz olarak oynamak mümkün.

I'm looking for 3024 people NFT'lere yer verse de oyunun tamamen NFT tabanlı olmadığını belirtmekte var. Dolayısıyla dileyen her oyuncu ücretsiz bir şekilde yeni alternatif gerçeklik oyununu deneyim edebilir.

Bakodun Game Studios yeni oyunları I'm looking for 3024 people ile oyuncuları Frank adındaki bir bilgisayar mühendisinin hikayesine davet edecek.

1974 yılında bilgisayar mühendisliğinden mezun olan Frank, teknoloji odaklı bir Ar-Ge şirketinde işe girer. Yeni bir şirkette işe başladığı için heyecanlanan Frank, şirkette geçirdiği süreç içerisinde idrak etmesi güç olaylarla karşılaşır. Çalıştığı yerde geliştirilen teknolojilerin insanlığın faydasını hedeflemediğini gören Frank, burada pek çok kişinin başkaları için katledildiğine tanık olur.

20 yıl sonra hala şirketin sırlarını ifşa etmeye çalışan Frank, kendisine konulan kanser teşhisine rağmen durmaz ve elde ettiği belgeleri bir gün bulunmaları umuduyla internetin derin noktalarına yükler.

2002 yılında anonym52 adlı bir hacker Frank'in çalışmalarını bulur ve kendi çalışmaları ile beraber 2022 yılında www.frankscomputer.online adlı internet sitesine yükler. Fakat bu anonym52'nin tek başına gerçekleştirebileceği bir görev değildir. Bunun için 3024 kişiye daha ihtiyacı vardır.

Gerçek dünya ile etkileşime sunan I'm looking for 3024 people aynı zamanda ödüllü bir turnuvayı da beraberinde getiriyor. Oyuncular turnuvayı kazanma şanslarını artırmak NFT şanslarını artırabiliyor. Oyunu en hızlı bitiren 100 kişi ise toplamda 20.000 dolar ödül havuzundan pay alacak.

Oyunun indirme sayfasına, turnuva hakkındaki bilgilere ve özel oyun sayfasına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Oyunu indirin.

Turnuva sayfasına göz atın.

Frank'in internet sitesi olarak tasarlanan özel oyun sayfasını ziyaret edin.

I'm looking for 3024 people sistem gereksinimleri

Sistem gereksinimleri konusunda oldukça mütevazı olan I'm looking for 3024'ü oynamak için sisteminizin en az aşağıdaki bileşenlere ya da muadillerine sahip olması gerekiyor.

İşletim Sistemi: Windows 7 x64

İşlemci: 2 GHz CPU

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 240 MB boş alan

OpenGL 2.0

OpenAL

1,5 yıllık bir süreç içerisinde Buildbox ile geliştirilen bağımsız alternatif gerçeklik oyunu Replica Studios'un yapay zeka yazılımı ile seslendirildi. İngilizce dilindeki oyun bünyesinde gerçek hayattan konumlara, insanlara ve hikayelere de yer veriyor .