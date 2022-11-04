Alba A Wildlife Adventure Sistem gereksinimleri neler? Alba A Wildlife Adventure kaç GB?
Gamegar Haberleri
Ustwo Games tarafından geliştirilip PID Games'in yayıncılığını yaptığı tek kişilik basit eğlence oyunu Alba A Wildlife Adventure'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Alba A Wildlife Adventure sistem gereksinimleri neler? Alba A Wildlife Adventure kaç GB? Detayları haberimizde…
Bir çocuk bile dünyayı değiştirebilir. Yaşadığı güzel adayı ve oradaki yaban hayatını korumak için çıktığı yolculukta Alba'ya eşlik et, tabii bu sırada bir devrimin fitilini de ateşleyebilirsin. Peki, Alba A Wildlife Adventure Sistem gereksinimleri neler? Alba A Wildlife Adventure kaç GB? İşte detaylar…
Düşük sistemli PC dostu Alba A Wildlife Adventure'ı en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5 serisi işlemci, 4 GB RAM ve Intel HD 630 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core i5
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : Intel HD 630
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 2 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 2 GB kullanılabilir alan
Alba A Wildlife Adventure'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 2 GB boş depolama alanı gerekmektedir.