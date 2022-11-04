Ustwo Games tarafından geliştirilip PID Games'in yayıncılığını yaptığı tek kişilik basit eğlence oyunu Alba A Wildlife Adventure'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Alba A Wildlife Adventure sistem gereksinimleri neler? Alba A Wildlife Adventure kaç GB? Detayları haberimizde…

Bir çocuk bile dünyayı değiştirebilir. Yaşadığı güzel adayı ve oradaki yaban hayatını korumak için çıktığı yolculukta Alba'ya eşlik et, tabii bu sırada bir devrimin fitilini de ateşleyebilirsin. Peki, Alba A Wildlife Adventure Sistem gereksinimleri neler? Alba A Wildlife Adventure kaç GB? İşte detaylar…

ALBA A WILDLIFE ADVENTURE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu Alba A Wildlife Adventure'ı en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5 serisi işlemci, 4 GB RAM ve Intel HD 630 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

ALBA A WILDLIFE ADVENTURE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i5

: Intel Core i5 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Intel HD 630

: Intel HD 630 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 2 GB kullanılabilir alan

ALBA A WILDLIFE ADVENTURE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5

: Intel Core i5 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 2 GB kullanılabilir alan

ALBA A WILDLIFE ADVENTURE KAÇ GB?

Alba A Wildlife Adventure'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 2 GB boş depolama alanı gerekmektedir.