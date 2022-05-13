Alan Wake Remastered, önümüzdeki sonbaharda Nintendo Switch'e çıkış yapacak

Remedy Entertainment'ın geliştiriciliğini ve Epic Games Publishing'in yayıncılığını yaptığı Alan Wake Remastered'ın Nintendo Switch çıkış tarihi açıklandı.

ALAN WAKE REMASTERED, SWITCH'E ÇIKIŞ YAPACAK

Alan Wake Remastered'ın bu yılın sonbaharında Nintendo Switch için piyasaya sürüleceği doğrulandı, ancak resmi olarak tam bir çıkış tarihi verilmedi. Birçok hayran, oyunun Bulut yayını yerine donanımda yerel olarak çalışacağını duymaktan memnuniyet duyabilir.

Geçen yıl bir fragmanla duyurulmasından bu yana, geliştiriciler ara sıra Alan Wake 2 hakkında küçük bilgiler yayınladı.

ALAN WAKE REMASTERED KONUSU NEDİR?

Bu ödüllü, sinematik aksiyon-gerilim oyununda psikolojik sorunlara sahip yazar Alan Wake, kayıp eşi Alice'i bulmak için umutsuz bir yolculuğa çıkıyor. Pasifik Kuzeybatı'daki Bright Falls adlı kasabadan esrarengiz ortadan kayboluşunu takip ederek, kendisinin yazmış olduğu varsayılan ama hiç hatırlamadığı bir korku hikâyesinin sayfalarını keşfediyor.

Alan Wake Remastered şimdi PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X / S'de mevcut ve bu sonbaharda Nintendo Switch'te yayınlanıyor.