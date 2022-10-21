Remedy Entertainment'ın geliştirip Epic Games'in yayıncılığını yaptığı hayatta kalma korku oyunu Alan Wake 2'nin ne zaman çıkacağı oyuncular tarafından "Alan Wake 2 ne zaman çıkacak?" şeklinde araştırılıyor. Peki, Alan Wake 2 ne zaman çıkacak? Alan Wake 2 çıkış tarihi! Detayları haberimizde...

İlk olarak 2021 Aralık tarihinde duyurusu yapılan Alan Wake 2'nin çıkış tarihi de oyunun hayranları tarafından merak ediliyor. The Game Awards ödülleri ile duyurulan Alan Wake 2 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

ALAN WAKE 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hayatta kalma korku oyunu Alan Wake 2, 2023 yılınca Epic Games, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek.

ALAN WAKE 2 STEAM'E GELECEK Mİ?

Epic Games'in yayıncılığını yaptığı Alan Wake 2, PC oyuncuları için yalnızca Epic Games Store'da yayınlanacak. Kısaca, Alan Wake 2 Steam'e gelmeyecek.