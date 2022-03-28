VALORANT karakter yapımcısı John Goscickis, Ajanların Durumu - Mart 2022 makalesinde, yeni ajanımızın Türk olacağını doğruladı! Detaylar haberin devamında!

Herkese selam!

Bir önceki yazımı bitireli bir dakika bile olmamışken okuduğunuz bu yazıyı yazmaya başladım. 4.04 Yaması beraberinde sağlam Kontrol Uzmanı denge değişikliklerini getirdi, Yoru'nun yenilenmesi çılgın Fake At performanslarına imkan tanıdı ve bazı talihsiz hatalarla karşılaşıldı. Bu değişikliklerin VALORANT sahnesini nasıl etkilediğini hala yakından gözlemlediğimiz için erkenden bir yorum yapmak istemiyorum fakat eğlenceli yeni oyun tarzları görmeye başladığımızı kesin olarak söyleyebilirim.

Gelecekteki denge düzenlemeleri ve hala konuştuğumuz bazı gelişmelerle ilgili sizi kısaca bilgilendirmek istedim. Ajanların Durumu, Geliştirici Günlükleri veya diğer iletişim kanallarından paylaştığımız gelecek yazılarımızda Tasarım ve Denge Ekibi'nin diğer üyelerinin bu konularla ilgili konuştuğunu görme ihtimaliniz yüksek.

Güncellemelerin büyük bir kısmı yeni ajanlara odaklanacak. Yeni ajan demişken, gelin sıradaki ajanımızdan biraz bahsedelim!

Unutmayın, yeni bir ajan geliştirmek yaklaşık 12-15 ay sürüyor ve bu süreçte şunun gibi sorulara odaklanıyoruz:

Mevcut temel oyun tarzlarında ne eksik?

Büyük fırsatlar sunan temalar var mı?

Oyunun sağlığı için ne gerekiyor?

…ve fazlası.

En son yayınladığımız Neon - Geliştirici Günlükleri videomuzu izleyerek geliştirme süreci sırasındaki önceliklerimizi öğrenebilirsiniz (ve bizi de konuşurken görmüş olursunuz).

Karakter Ekibi'nde bir süredir Öncüler ve özellikle Sova'yla ilgili çok fazla şey konuşuluyordu. Öncülük özelinde sahip olduğu araçlar sizi ve takımınızı bir sonraki adıma taşımak için keşif yapmaya ve bilgi toplamaya dayanıyor. VALORANT'ın taktiksel döngüsünde çok fazla şey bilgi etrafında dönüyor. Düşmanların nerede olduğunu/olmadığını bilmek ve bu bilgiyi saniyelik hamleler yapmak için kullanmak çoğu zaman galibiyetin anahtarı oluyor.

Bu nedenle taktiksel döngüde bilgi edinme gücüne odaklanan bir ajan daha geliştirmek bir süredir aklımızdaydı.

Bu alanda yeni bir şeyler yapmanın hayalini kuruyorduk. "NickWu" ekibe katıldığında (daha önce Özel İçerik Ekibi'ndeydi) bu fırsat için onun uzmanlığından faydalandık. İlk başlarda keşif ve bilgi toplama alanındaki özgün oynanış farklılıklarını tespit etmeye odaklandık. Nihayetinde daha "yerel" etkiye sahip Öncü ve keşif araçlarını kapsayan bir noktada karar kıldık.

Türk Ajan ile ilgili bilgiler

Sıradaki ajan, avlamak üzere düşmanların peşine düşme heyecanını daha yoğun bir şekilde hissetmenizi sağlayacak. Tabii ajan için belirlediğimiz bir tema da var fakat çok fazla ayrıntı paylaşmaktan çekindiğim için şimdilik oraya girmiyorum.

İşte böyle dostlar, şöyle tekrar bir düşündüm de yazacaklarım bu kadardı. 2. Kısım Savaş Bileti'ni bitirememe düşüncesi geceleri kabusum oluyor (SAVAŞ BİLETİ ÇOK İYİ, 48. AŞAMAYI AÇMAM LAZIM). Daha ne kadar kasmam gerektiğini bilmediğim için korkuyorum ama sonuçta, "Herkesin bir korkusu var."

Editör notu: Yukarıdaki görselde ilk başta görünen Türk kahvesi fincanı ve lokumun yanı sıra, fincanın soluna doğru üzerinde nazar boncuğu olan bir yüzük de var. Bunun, 4. Bölüm 2. Kısım Savaş Bileti'nin sonunda bulunan karta bir gönderme olduğu düşünülüyor. Ayrıca yukarıdaki görselin VALORANT resmi sitesindeki ismi "Lokum". Türk ajanın 4. Bölüm 3. Kısım ile beraber, 26 Nisan'da gelmesi bekleniyor. Ayrıca "Bounty Hunter" (Kelle Avcısı) kod adlı ajan, öncü rolünü üstlenecek.

Kaynak: https://playvalorant.com/tr-tr/news/dev/ajanlarin-durumu-mart-2022/

EsporGazetesi.com / Gamegar