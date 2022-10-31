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Age of Empires 2 Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Age OF Empires 2 Definitive Edition kaç GB?

Gamegar Haberleri

Age of Empires 2 Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Age OF Empires 2 Definitive Edition kaç GB?

Xbox Game Studios tarafından yayıncılığını yapılıp Forgetten Empires'ın geliştiriciliğini yaptığı Age of Empires 2 Definitive Edition'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı strateji oyunu hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Age of Empires 2 Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Age of Empires 2 Definitive Edition kaç GB? Detayları haberimizde…

Strateji oyunu dendiği zaman akla gelen ilk oyun serisinden olan Age of Empires serisinin ikinci oyunu Age of Empires 2 Definitive Edition'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında. Peki, Age of Empires 2 Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Age of Empires 2 Definitive Edition kaç GB? İşte detaylar...

Age of Empires 2 Definitive Edition'ı 30 FPS'te oynamak için Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64x2 5600+ işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 420 veya ATI Radeon HD 6850 ekran kartı gerektirmektedir.

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  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64x2 5600+
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 420 veya ATI Radeon HD 6850
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5 işlemci
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650 veya AMD HD 5850
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Age of Empires 2 Definitive Edition'ını oynayabilmek için en temel kurulum dahil 30 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Age of Empires 2 Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Age OF Empires 2 Definitive Edition kaç GB?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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