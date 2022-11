Xbox Game Studios tarafından yayıncılığını yapılıp Forgetten Empires'ın geliştiriciliğini yaptığı Age of Empires 2 Definitive Edition'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı strateji oyunu hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Age of Empires 2 Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Age of Empires 2 Definitive Edition kaç GB? Detayları haberimizde…

Strateji oyunu dendiği zaman akla gelen ilk oyun serisinden olan Age of Empires serisinin ikinci oyunu Age of Empires 2 Definitive Edition'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında. Peki, Age of Empires 2 Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Age of Empires 2 Definitive Edition kaç GB? İşte detaylar...

AGE OF EMPIRES 2 DEFINITIVE EDITION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELE?

Age of Empires 2 Definitive Edition'ı 30 FPS'te oynamak için Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64x2 5600+ işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 420 veya ATI Radeon HD 6850 ekran kartı gerektirmektedir.

AGE OF EMPIRES 2 DEFINITIVE EDITION MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64x2 5600+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 420 veya ATI Radeon HD 6850

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

AGE OF EMPIRES 2 DEFINITIVE EDITION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 işlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650 veya AMD HD 5850

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

AGE OF EMPIRES 2 DEFINITIVE EDITION KAÇ GB?

Age of Empires 2 Definitive Edition'ını oynayabilmek için en temel kurulum dahil 30 GB boş depolama alanı gerekmektedir.