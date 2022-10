8. Football Manager eSpor Turnuvası Başlıyor!

25 Ocak 2021 tarihinde, 23 yıllık futbol stratejisi deneyimine sahip olan Mert Kuyumcu tarafından kurulan FM Turkey eSport; kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin ve yeryüzünün ilk Football Manager E-Spor Takımı ve en büyük turnuva platformu olmayı sürdürüyor. Şu ana kadar 7 kez turnuva ve 3 kez de uzun soluklu lig organizasyonlarıyla toplamda 60'dan fazla Football Manager ve E-Spor severi buluşturan FM Turkey eSport, bu ay 22 Ekim Cumartesi akşam 20: 00'de kendi Discord kanalından canlı yayınıyla gerçekleştireceği kura çekimiyle yepyeni organizasyona başlıyor.

Şampiyonun 250 TRY ve diğer finalistin ise 50 TRY kazanacağı 16 menajer 16 kulüplü 8. FM eSpor Turnuvası, tıpkı 2022 yılının başından bu yana katılımı ücretsiz olan organizasyonlardan bir tanesi konumunda. 2022 yılının başından bu yana, 32 menajerin katıldığı 5. FM eSpor Turnuvası, 20 menajerin katıldığı 6. FM eSpor Turnuvası, 24 menajerin katıldığı 3. FM eSpor Ligi ve 16 menajerin katıldığı 7. FM eSpor Turnuvası'nda hiçbir şekilde katılım ücreti alınmadığını vurgulayan Mert Kuyumcu, "Eğer Wabbit, Rarible ve Enjin Coin gibi sponsorlarımız gibi bize destek vermeye devam eden global ya da ulusal ve hatta lokal firmalar olursa bu tarz teşviklere devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bir E-Spor platformu hayal edin, geçtiğimiz yılın Ocak ayından bu yana on yedi kez toplamda 70'den fazla oyuncuya organizasyon düzenlesin. Bir E-Spor platformu hayal edin, geçtiğimiz seneden bu yana 7 turnuva ve 3 lig organizasyonlarında toplam 3.300 TRY para ödülü dağıtsın. Bir E-Spor platformu hayal edin, bu sene itibariyle hiçbir organizasyonu için oyunculardan katılım ücreti almasın. ve bir E-Spor platformu hayal edin dijital sanat dünyasında eserleri olsun ve şimdiye kadar 6 şanslı kişiye toplam değeri 26.000 TRY olan NFT'lerini hediye etsin. FM Turkey eSport, Football Manager dünyasının ilk ve en büyük E-Spor Ligi'ni kurarken, turnuvalarıyla da en kapsamlı olmayı başardı.

16 menajer, 16 kulüp ile 8. Football Manager eSpor Turnuvası'na katılan oyuncuların yaş ortalamasının 25 olduğunu ve İstanbul haricinde Aydın, Bursa, İzmir, Kayseri, Konya, Kırklareli ve İsveç Göteborg'dan talep geldiğini anlatan Mert Kuyumcu, önceki organizasyonlarda ortalama yaşın 27 ve üstünde olduğundan ve bu organizasyonla birlikte 7 menajerin FM Turkey eSport'a yeni katıldığını görmenin çok mutluluk verici olduğundan bahsetti.