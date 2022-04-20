6. Football Manager eSpor Turnuvası Başlıyor!

FM Turkey eSport, sekizinci organizasyonunu 22 Nisan Cuma akşamı başlatacağını duyurdu.

Bir E-Spor platformu hayal edin, geçtiğimiz yılın Ocak ayından bu yana tam yedi kez toplamda 50'den fazla oyuncuya organizasyon düzenlesin. Bir E-Spor platformu hayal edin, geçtiğimiz seneden bu yana 5 turnuva ve 2 lig organizasyonlarında toplam 2.300 TRY para ödülü dağıtsın. Bir E-Spor platformu hayal edin, bu sene itibariyle hiç bir organizasyonu için oyunculardan katılım ücreti almasın. ve bir E-Spor platformu hayal edin dijital sanat dünyasında eserleri olsun ve şimdiye kadar 6 şanslı kişiye toplam değeri 26.000 TRY olan NFT'lerini hediye etsin. FM Turkey eSport, Football Manager dünyasının ilk ve en büyük E-Spor Ligi'ni kurarken, turnuvalarıyla da en kapsamlı olmayı başardı. Bunun haricinde, Türkiye'nin ve yeryüzünün ilk Football Manager E-Spor Takımı'nı kurdu. Şimdi ise, 6. Football Manager eSpor Turnuvası'nın heyecanını tüm FM Turkey eSport severlerle paylaşıyorlar.

20 menajer, 20 kulüp ile 6. Football Manager eSpor Turnuvası'nı 22 Nisan Cuma akşamı saat 21: 00'de Twitch canlı yayını kura çekimi ile izleyebilirsiniz.

EsporGazetesi.com / Gamegar