2023 VCT Sezonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Geçtiğimiz günlerde VCT 2022 Sezonu'nun Brezilya takımı LOUD'un şampiyonluğu ile sonlanmasıyla beraber gözler 2023 yılına çevrildi. Bu yazımızda sizler için yepyeni 2023 VCT formatı hakkındaki bilgileri derledik ve süreci açıkladık.

2023 VCT Formatı

2023 sezonu en büyük VCT turnuvasıyla başlıyor. Sao Paulo, Brezilya'da düzenlenecek sezon başlangıcı turnuvasına partnerimiz olan her takım katılacak. Normal sezon Los Angeles, Seul ve Berlin'de oynanacak.

Başlangıç Turnuvası (Kickoff Tournament): Şubat - Mart

Partnerliğe seçilen her takım yeni sezonun başlangıcını kutlamak için Brezilya'nın Sao Paulo şehrine VCT tarihinin en büyük uluslararası turnuvasına davet edilecek. Üç hafta sürecek turnuvada dünyanın her yerinden gelen VALORANT hayranları yepyeni kadrolarla tanışacak ve hangi takımın sezon dışı dönemde en iyi kadroyu kurduğunu görebilecek. Kazanan takım kendi bulunduğu lige sezonun ilk uluslararası etkinliği olan Masters'a bir takım daha gönderme hakkı kazandıracak. (Bu turnuva, sadece 2023 sezonuna özel olacak)

Uluslararası Lig Karşılaşmaları (International League Split): Mart - Mayıs

Bunların ardından EMEA, Pasifik ve Amerika Kıtası'nda yılın ilk rekabetçi devresi başlayacak ve haftalık karşılaşmalar gerçekleşecek. Uluslararası Lig karşılaşmaları Berlin, Seul ve Los Angeles olmak üzere üç şehirde gerçekleşecek. Bu devre mart ayında başlayacak ve sekiz hafta sürecek bir normal sezon olacak. Mayıs ayında üç lig şampiyonu belirlenecek. (Sonraki sezonlarda iki uluslararası lig devresi olacak ancak 2023 yılında takımlara hazırlanmak için yeterli süre tanınması açısından bir devre ve bir uluslararası turnuva düzenlenecek)

Masters: Haziran - Temmuz

Yılın ikinci uluslararası turnuvası olan Masters, her uluslararası ligin en iyi takımlarıyla haziran ayında geri dönecek. Bu etkinlik her bölgeden gelen en iyi takımlara direkt olarak VALORANT dünya finali olan Champions'a gitme hakkı kazandıracak.

Son Şans Elemeleri (Last Chance Qualifiers): Temmuz - Ağustos

Temmuz ayında ise Son Şans Elemeleri geri dönecek ve Champions'a gitmeye henüz hak kazanmamış yüksek performanslı takımlara bir hak daha tanıyacak. Her üç Son Şans Elemesi'nden bir takım Champions'a gitmeye hak kazanacak. VCT sezonu Champions'la ağustosta noktalanacak.

Challengers

Riot Games ayrıca VCT sezonuyla eşzamanlı olarak yürütülecek olan Challenger Circuit'in yeni detaylarını da paylaştı. Bu turnuva azimli takımların 2024 sezonunda uluslararası rekabete katılabilmelerini sağlayacak. Ocak ayında iki Challenger devresi başlayacak ve temmuz ayında gerçekleşecek Ascension turnuvalarıyla netice bulacak. Bu turnuvalar yirmi farklı Challenger liginden en iyi takımların mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Challengers Ascension

Espordaki en yetenekli takımların ve profesyonellerin zamanlarını ve emeklerini yöneltecekleri oyun olarak VALORANT'ı seçmelerini sağlamak için ilham verici hedefler sağlamak büyük öneme sahip. Gelecek yıl, üç bölgenin her birindeki Challengers ligleri, bölgelerindeki en iyi takımı taçlandıracak yeni bir etkinlik serisine sahip olacak. Üç Challengers Ascension turnuvasında zafer kazanan takımlar, bir sonraki yılın uluslararası liginde yer edinmiş olacak.

2027'de 14 takımlık bir sınıra ulaşana kadar uluslararası liglere her yıl bir takım daha eklenecek. Challengers Ascension'ı kazanan takımlar, bölgelerinin uluslararası liginde yer almaya iki yıllığına hak kazanacaklar. Bu takımlar, VCT sezonu boyunca uluslararası lig takımlarına karşı kendilerini kanıtlama ve lig avantajlarından yararlanmanın yanı sıra Masters ve Champions gibi küresel etkinliklere katılma konusunda da eşit şansa sahip olacaklar. Bu iki yılın ardından takımlar, Challengers ve Ascension turnuvalarında mücadele etmek için liglerine geri dönecekler.