2022 Samsung TV'ler Xbox Cloud Gaming'e Erişebilecek

2022 çıkışlı Samsung akıllı televizyonları Xbox Cloud Gaming aracılığıyla 27 ülkede Xbox Game Pass'e erişebilecek.

Geçtiğimiz son birkaç yılda bir çok firma oyun servislerini daha büyük bir kitleye yaymak için yeniliklerde bulundu. Bu yeniliklerden en çok ses getiren servislere Microsoft'un kullanıldığı platformlar üzerinden büyük bir oyun kütüphanesine erişimi sağlanan Xbox Game Pass ve Nvidia tarafından geliştirilen GeForce NOW servisleri örnek verilebilir. Şimdi ise Microsoft zaten büyük bir kitleye hitap etmiş Game Pass servisini Samsung Akıllı TV'ler tarafından Xbox Cloud Gaming ile erişilebilir hale getirecek, hem de konsola ihtiyaç duymadan.

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Xbox Cloud Gaming, Xbox Game Pass Ultimate Abonelerine Hizmet Verecek

Konsola ihtiyaç duymadan Samsung TV'lerin Game Pass'e erişmesini ise Xbox'ın yeni çıkan bulut platformu sağlayacak. Bu servis GeForce NOW gibi televizyonun bulut üzerinden bir Xbox konsoluna bağlanması ve görüntüyü size yansıtmasıyla gerçekleşecek ve Xbox Game Pass Ultimate abonelerine hizmet verecek.

Xbox Cloud Gaming Hizmetini Nasıl Kullanabilirim?

Öncelikle söylemeliyiz ki bu hizmet maalesef Türkiye'de açık değil, şimdilik. Eğer yurtdışında yaşayan ve 2022 çıkışlı bir Samsung TV'sine sahip biriyseniz, ülkenizin bu hizmete erişiyor olup olmadığını Kullanıcı Arayüzü (User Interface) ->Oyun Merkezi (Gaming Hub) menülerine bakarak öğrenebilirsiniz. Eğer bir aksilikten dolayı televizyonunuzdan bağlanamıyorsanız, tabii ki eski usül bir şekilde PC ve Xbox konsolları üzerinden de Game Pass hizmetini almaya devam edebilirsiniz. Çok yeni bir bulut hizmeti olduğu için bazı aksiliklerin yaşanması gayet doğal bir durum.

Xbox Game Pass'e Nasıl Abone Olabilirim?

Oyuncular tarafından oldukça sevilen Xbox Game Pass PC için çıkan birçok oyuna ev sahipliği yapmıyor. Bunun yanında bazı oyunları çıkış gününde aktif ederek abonelerine hızlı imkan sağlamak gibi çeşitli ekstra hizmetleri de olan Xbox Game Pass ile ilgili bilgileri Microsoft'un Xbox resmi sayfasından öğrenebilirsiniz.

SaveButonu / Gamegar