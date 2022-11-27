Betagames Group tarafından geliştirilip yayınlanan açık dünya aksiyon oyunu 171'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, 171 sistem gereksinimleri neler? 171 kaç GB? Detayları haberimizde…

Esas olarak Brezilya senaryolarından ilham alan büyük bir şehre sahip 171, küçük bir GTA oyunu gibidir. Oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından sistem gereksinimleri araştırılan 171'in sistem gereksinimleri neler? 171 kaç GB? İşte detaylar…

171 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

171'i en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-7400 veya AMD Ryzen 5 1400 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD RX 560 ekran kartı gerekmektedir.

171 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7 64 Bit Hizmet Paketi 1

: Windows 7 64 Bit Hizmet Paketi 1 İşlemci : Intel Core i5 7400 veya AMD Ryzen 5 1400

: Intel Core i5 7400 veya AMD Ryzen 5 1400 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1050 2GB veya AMD RX 560 2GB

: NVIDIA GTX 1050 2GB veya AMD RX 560 2GB DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 17 GB kullanılabilir alan

171 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64 Bit

: Windows 10 64 Bit İşlemci : Intel Core i5 9400f veya AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5 9400f veya AMD Ryzen 5 2600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1070 8 GB veya AMD RX 590 8 GB

: NVIDIA GTX 1070 8 GB veya AMD RX 590 8 GB DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 17 GB kullanılabilir alan

171 KAÇ GB?

171'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 17 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

171 KONUSU NE?

171, esas olarak Brezilya senaryolarından ilham alan büyük bir şehre sahiptir, oyun ortamında bulunan her ayrıntı ve öğe, oyuncuya bir aşinalık duygusu getirmek için tasarlanmıştır, şehir, birbiriyle etkileşime giren haritada yürüyen yayalar ve arabalarla canlanır. ve harita ile. , oyuncunun silahları vardır ve şehirde bulunan unsurlarla etkileşime girebilir, ancak dikkatli olun, çünkü her hareket aynı yoğunlukta bir tepki yaratabilir, agresif bir şekilde hareket etmek dikkat çekebilir, masumların mesafesini korumasına neden olabilir ve sadece polisle değil, yerel haydutlarla da sorunlar.

Bu bir erken erişim Alfa sürümüdür, mevcut içerik hatalar içerebilir, oyunda bulunan mekanikler dengesizliklere maruz kalabilir veya gerekli düzeltmeyi almak için geçici olarak devre dışı bırakılabilir, mevcut içerik oyunun nihai kalitesini temsil etmez ve aynısı daha sonraki sürümlerde değiştirilmeli ve/veya etkinleştirilmelidir.