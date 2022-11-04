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149 TL değerindeki oyun Steam'de ücretsiz oldu!

Gamegar Haberleri

149 TL değerindeki oyun Steam'de ücretsiz oldu!

Fatshark tarafından geliştirilip ve yayınlanan yakın dövüş FPS oyunu Warhammer: Vermintide 2, Steam'de 7 Kasım tarihine kadar ücretsiz oldu. Oyunu hesabınızdaki kütüphaneye kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Oyuncuları sevindirecek bir haber Steam'den geldi. Warhammer serisinin 2018 yılında piyasaya sürdüğü yakın dövüş FPS oyunu Warhammer Vermintide 2, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz oldu.

WARHAMMER VERMINTIDE 2 ÜCRETSİZ OLDU

Fatshark tarafından geliştirilip yayınlanan Vermintide serisinin devam oyunu Warhammer Vermintide 2, Steam'de ücretsiz oldu.

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149 TL değerindeki oyun Steam'de ücretsiz oldu!

Warhammer Vermintide 2'nin yeni DLC'si Trail of Treachery'nin 8 Kasım'da yayınlanacağının duyurulmasının ardından 149,99 TL değerindeki Steam oyunu Warhammer Vermintide 2, 7 Kasım saat 21.00'e kadar ücretsiz oldu.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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