119 TL değerindeki oyun Epic Games'te ücretsiz oldu

Aralık ayı boyunca kullanıcılarına 15 ücretsiz oyun vereceğini duyuran Epic Games'in 28 Aralık ücretsiz oyunu açıklandı. Epic Games değeri 119 TL olan souls-like türündeki oyun, Epic Games Store'da 24 saatliğine ücretsiz oldu.

Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Epic Games'in 28 Aralık ücretsiz oyunu açıklandı. Ücretsiz oyunlarda listenin yavaş yavaş sonuna gelirken 3A kalitede bir oyun ile kullanıcılarını sevindirdi.

MORTAL SHELL, EPIC GAMES'TE ÜCRETSİZ OLDU

Cold Symmetry'nin geliştiriciliğini yapıp Playstack'in yayıncılığını yaptığı souls-like türündeki aksiyon oyunu Mortal Shell, Epic Games Store'da 24 saatliğine ücretsiz oldu. Mortal Shell'i 29 Aralık saat 19.00'a kadar Epic Games kütüphanenize kalıcı ve ücretsiz bir şekilde ekleyebilirsiniz.

Mortal Shell'i sisteminizin kaldırıp kaldırmadığını merak edenler için buradan Mortal Shell'in sistem gereksinimlerine bakabilirsiniz.

MORTAL SHELL KONUSU

Mortal Shell, paramparça olmuş bir dünyada akıl sağlığını ve direncini test eden, acımasız ve derin bir aksiyon-RYO'dur. İnsanlığın geri kalanı yitip giderken, kalıntıların içinden açgözlü düşmanlar ortaya çıkıyor. Bu düşmanların merhameti yok; hayatta kalmak için üstün farkındalık, keskinlik ve içgüdüler gerekiyor. İnançlı takipçilerin gizli kutsal yerlerini bul ve gerçek amacını keşfet.

Öldürülen savaşçıların kayıp kalıntılarını keşfedebilirsin. Bu Mortal Shell'leri uyandır, vücutlarını ele geçir ve eşsiz savaş tarzlarının ustası ol.

Savaşmak stratejik, dikkat gerektiren ve affı olmayan bir iştir. Kılıcını sadece zamanı geldiğinde kullan.

İlerlediğin yol, esrarengiz tanrılara tapan düşmanlar tarafından korunuyor. Acınası ve acayip yaratıklara karşı gözünü dört aç, cesaretini topla ve onları alt et.