Gamedec çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri belli oldu! Gamedec fragmanı yayınlandı

Polonyalı geliştirici ekip Anshar Studios, Gamedec için yeni bir fragman yayınlandı. Gamedec'in PC verisonu çıkış tarihini duyurulurken, oyunun sistem gereksinimleri de belli oldu.

Anshar Studios'un geliştiriciliğini ve yayıncılığını yaptığı Gamedec, tek oyunculu siberpunk izometrik bir RYO oyunudur. Oyuncular tanıklarından ve şüphelilerden bilgi toplamak için aklını kullanarak yanıltıcı planların temeline inecek ve seçimlerinin sonucunu bizzat yaşayacak.

Gamedec, 16 Eylül'de Steam, GOG ve Epic Games Store üzerinden çıkış yapacak. Oyunun Switch versiyonu da planlar arasında ancak çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor.

GAMEDEC SİNEMATİC FRAGMANI

Kaynak: GamesRadar

GAMEDEC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ



Minimum Sistem Gereksinimleri:

· İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

· İşlemci: Intel Core i5-3570 3.4 GHz veya AMD FX-6300 3.5 GHz

· Veri deposu: 8 GB

· Grafik kartı: NVIDIA GeForce GTX 550 veya AMD Radeon HD 6000

· Disk: 30 GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

· İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

· İşlemci: Intel Core i5-7400 3.0 GHz veya AMD Ryzen 5 1400 3.2 GHz

· Veri deposu: 16 GB

· Grafik kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56

· Disk: 30 GB boş alan