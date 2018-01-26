Game&watch Efsanesi "Geri Döndü"

Switch'ten önce, 3DS'ten ve hatta Game Boy'dan önce Nintendo, Game&Watch ile fırtınalar estiriyordu. Günümüz standartlarıyla oldukça ilkel olan bu minik el konsolları, 80'lerin çocukları için inanılmaz cihazlardı. Görünene göre bu cihazlar bilgisayar uzmanı Thomas Tilley üzerinde öyle bir etki bırakmış ki, kısa bir süre önce Tilley, bu oyuncakların 46 inçlik LCD ekran çevresinde kurulmuş devasa bir sürümünü üretti.

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Düz ekran ve basit Octopus oyununun bir Flash tabanlı sürümünü oynatan gizli bir dizüstü bilgisayar haricinde bu aşırı büyük – orijinalin 17 katı – Game&Watch'un geri kalan her kısmının üretilmesi yaklaşık olarak altı ay sürdü.

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Tabii ki bu cihazın boyutu orijinalinin kullanım amacını ortadan kaldırmış olsa da, pek çok kişi için bir duvar tablosu yerine bu cihazı bulundurmak çok daha etkileyici bir şey olabilir...