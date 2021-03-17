Game Pass tarafından sevindiren haber geldi, Undertale artık Xbox cihazlarında!

En çok oynanan indie RPG oyunlarından biri olan Undertale yarın aracılığıyla Xbox cihazlarına da gelmiş oldu. 2015 tarihinde PC, PS4 ve Nintendo'ya çıkış yapan popüler oyun Xbox'ta bulunmuyordu. Oyun direktörü tarafından yapılan açıklamaya göre Xbox'a özel optimizasyonların olacağı belirtildi. Bunun yanında PC'deki mevcut kayıtlarınız ve ilerlemeniz Xbox'a aktarılamayacak.

Böylelikle son bir haftada Xbox Game Pass'e gelen oyun sayısı yirmi beşe yaklaştı. Bethesda oyunları, Outriders ve Undertale ile birlikte ilerleyen haftalarda Game Pass kullanıcılarını başka sevindirici haberler de geliyor olacak.

Kaynak: Playerbros