Game of Thrones'un 'Dağ'ından dünya rekoru: 501 kg kaldırdı

Game of Thrones dizisinde "The Mountain" Clegane ( Dağ) karakterini canlandıran İzlandalı oyuncu Hafthor Bjornsson 'deadlift'te 501 kilogram kaldırarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Game of Thrones dizisinde Ser Gregor "The Mountain" Clegane ( Dağ) karakterini canlandıran İzlandalı oyuncu Hafthor Bjornsson deadlift'te 501 kilogram kaldırarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

31 yaşındaki İzlandalı, ağırlığı kalça seviyesine kadar kaldırma rekorunu bir kiloyla kırdı. Daha önceki rekor İngiliz Eddie Hall'e aitti. Hall, 2016'da düzenlenen Dünya Deadlift Şampiyonası'nda 500 kg kaldırmayı başarmıştı. Euronews.com'da Görüntüle