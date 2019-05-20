Game Of Thrones'ta Bir Hata Daha! Final Bölümünde Su Şişesi Unutuldu
HBO'nun fenomen dizisi Game of Thrones'un final bölümünde su şişesi unutuldu. Dizi bu sezon çekimlerde yaptığı hatalarla sık sık gündem oluyordu.
Game of Thrones dizisi çok büyük bir hayran kitlesine, bu kitlenin beklentilerini karşılayamayan iki yazara ve sete dışarıdan bir şey getirmemesi gerektiğini bilmeyen oyunculara sahip fenomen bir dizi olarak 19 Mayıs'ta final yaptı. Dizinin final bölümünde bu sefer unutulan şey ise bir su şişesi oldu.
FİNAL BÖLÜMÜNDE İKİ SU ŞİŞESİ UNUTULDU
HBO'nun fenomen dizisinde iki su şişesi ekrana geldi ve seyircilerin dikkatini üzerinde topladı. İlk şişe, Samwell Tarly'nin ayaklarının arkasında yer alıyordu. Bir diğer şişe ise Davos Seaworth'ün ayaklarının dibinde ortaya çıktı.
REKLAM OLDUĞU DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ
HBO, daha önce de kahve bardağının unutulmasıyla gündeme gelmişti. Pek çok kişinin reklam olarak gördüğü o olayın bir hata olduğu açıklanmıştı.
İZLEYİCİLER AMATÖR HATALAR YAPMAKLA SUÇLUYOR
Bazı kullanıcılar, HBO'yu son sezonda özensiz olmakla, hatta özensiz olmayı yeni bir boyuta getirip amatör hataları yapmakla suçluyorlar. Genel bir kitle ise, böyle bir yapımda sürekli olarak bu hataların yapılmasının kabul edilemeyeceğini belirtiyor.
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yesilcamda bile oluyor deyilki game olmasin hi hiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ağlatmasını falan beklerdim vayy ya demek falan ama olmadı sallama sezon yaptılar. ÜzüldükCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Arya geleceğe gidip geliyor spinningden şişe getiriyor ondan varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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LOST UN FİNALİ GİBİ UYANSAYDIM KEŞKE DÜŞÜNÜN ÖYLE KÖTÜ FİNAL .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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keşke tek sorun bu olsa berbat bir sezon bi o kadar berbat bir finalCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır