Game Of Thrones'ta Bir Hata Daha! Final Bölümünde Su Şişesi Unutuldu

Game of Thrones dizisi çok büyük bir hayran kitlesine, bu kitlenin beklentilerini karşılayamayan iki yazara ve sete dışarıdan bir şey getirmemesi gerektiğini bilmeyen oyunculara sahip fenomen bir dizi olarak 19 Mayıs'ta final yaptı. Dizinin final bölümünde bu sefer unutulan şey ise bir su şişesi oldu.

FİNAL BÖLÜMÜNDE İKİ SU ŞİŞESİ UNUTULDU

HBO'nun fenomen dizisinde iki su şişesi ekrana geldi ve seyircilerin dikkatini üzerinde topladı. İlk şişe, Samwell Tarly'nin ayaklarının arkasında yer alıyordu. Bir diğer şişe ise Davos Seaworth'ün ayaklarının dibinde ortaya çıktı.

REKLAM OLDUĞU DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ

HBO, daha önce de kahve bardağının unutulmasıyla gündeme gelmişti. Pek çok kişinin reklam olarak gördüğü o olayın bir hata olduğu açıklanmıştı.

İZLEYİCİLER AMATÖR HATALAR YAPMAKLA SUÇLUYOR

Bazı kullanıcılar, HBO'yu son sezonda özensiz olmakla, hatta özensiz olmayı yeni bir boyuta getirip amatör hataları yapmakla suçluyorlar. Genel bir kitle ise, böyle bir yapımda sürekli olarak bu hataların yapılmasının kabul edilemeyeceğini belirtiyor.