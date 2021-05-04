Game Moderator Güngören Belediyesi Espor Turnuvası'nda üçüncü haftanın şampiyonu oldu!
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Game Moderator Güngören Belediyesi Espor Turnuvası'nda üçüncü haftanın şampiyonu oldu!

Game Moderator Güngören Belediyesi Espor Turnuvası'nda üçüncü haftanın şampiyonu oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Büyük finaller yaklaşıyor!

The Academys'in organizatörlüğünü üstlendiği PUBG Mobile turnuvasına 81 ilden oyunseverler katılım sağladı. Game Moderator Güngören Belediyesi Espor Turnuvası'nda üçüncü haftanın şampiyonu oldu. Böylelikle takım 1000 TL'lik ödülün de sahibi oldu.

Turnuvanın birinci haftasından bu yana şampiyon olan takımlar ise sırasıyla Futbolist, Old Unity ve son olarak bu haftanın şampiyonu GM oldu. Turnuvanın 4. haftası ise önümüzdeki hafta oynanacak. Haftaya oynanacak maçlarla birlikte takımlar büyük final öncesi oynanacak yarı final maçlarına kalacak.

The Academys ise dün gece "3. hafta nasıl geçti?" başlığıyla bir video paylaştı.

Büyük finalin ödül havuzu ise 6000 TL. Sıralamaya göre ödül dağılımı ise şu şekilde olacak:

takım 3000 TL

takım 2000 TL

takım 1000 TL

Turnuvanın yayınını ise The Academys Twitch kanalından canlı olarak izleyebileceksiniz. Yayının gerçekleştirileceği Twitch kanalına gitmek için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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