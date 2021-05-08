Game Garaj x Playerbros CS: GO turnuvası kayıtları açıldı!
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Game Garaj x Playerbros CS: GO turnuvası kayıtları açıldı!

Game Garaj x Playerbros CS: GO turnuvası kayıtları açıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

gamegarajcom ve Playerbros ortaklığında düzenlenen CS: GO turnuvasının kayıtları açıldı!

Türkiye'nin en büyük masaüstü bilgisayar ve OEM ürünleri dağıtım firmalarından Game Garaj sponsorluğu ile birlikte bir CS: GO turnuvası hayata geçiriyoruz.

Toplamda 5250 liralık bir ödül havuzunun yer aldığı turnuvada takımlar ödül havuzundan en büyük payı almak için kıyasıya mücadele edecekler.

23 Mayıs ve 30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 2 eleme ayağının ardından rakiplerini mağlup edebilen takımlar 5 Haziran Cumartesi çeyrek finallere, çeyrek finallerde de başarıya ulaşan takımlar aynı gün oynanacak olan yarı finaller karşılaşmalarına çıkacaklar.

üzerinden canlı olarak yayınlanacak heyecan dolu final karşılaşması ise Özgür "Root" Alagül ve Berke "Vlad" Kantürk'ün anlatımı ile izleyicilere aktarılacak.

Game Garaj x Playerbros CS: GO Turnuvası Takvimi

08 Mayıs - 21 Mayıs: 1. Eleme kayıtlarının alımları

23 Mayıs: 1.Eleme karşılaşmalarının oynanması

24 Mayıs - 28 Mayıs: 2. Eleme kayıtlarının alımı

30 Mayıs: 2.Eleme karşılaşmalarının oynanması

5 Haziran: Çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının oynanması

6 Haziran: Final karşılaşması ile şampiyonun belirlenmesi

Turnuvanın sona ermesinin ardından ödül havuzu şampiyon takıma 3.000 TL, 2. takıma 1.500 TL ve 3. takıma 750 TL şeklinde bölüştürülecek.

Game Garaj ve ortaklığında düzenlenen CS: GO turnuvasına takımınız ile kayıt olmak için tıklayarak kayıt formuna ulaşabilirsiniz. Turnuva hakkındaki gelişmeleri Playerbros.com üzerinden sizler ile paylaşmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Playerbros

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