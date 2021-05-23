Game Garaj CS: GO turnuvasında ilk elemeler başlıyor
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Game Garaj CS: GO turnuvasında ilk elemeler başlıyor

Game Garaj CS: GO turnuvasında ilk elemeler başlıyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

Game Garaj CS: GO turnuvasında ilk elemeler başlıyor.

Game Garaj sponsorluğunda düzenlediğimiz Game Garaj CS: GO turnuvasında ilk elemelerin gerçekleşeceği gün geldi çattı. 23 Mayıs Pazar günü saat 13: 00'da takımlar karşı karşıya gelecekler.

Kısa süre sonra başlayacak olan 64 takımın katıldığı 32 karşılaşmada galibiyete ulaşan ekipler bir üst tura geçme hakkı kazanacak. Turnuvanın ilk elemelerindeki tüm karşılaşmalar tek maçlık bir seri üzerinden gerçekleştirilecek.

23 Mayıs Pazar günü oynanacak olan ilk eleme karşılaşmalarının ardından 24 Mayıs – 28 Mayıs tarihleri arasında ikinci elemeler için kayıtlar alınacak. Duyurularımız için takipte kalmayı unutmayın!

Turnuvanın ilk eleme eşleşmelerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Turnuvanın takvimi ve diğer detaylarına ise tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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