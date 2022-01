Game Changers EMEA: Series I Elemeleri Sona Erdi

VALORANT'ın sadece kadın oyuncular için düzenlediği ve 2022 sezonunda farklı bir boyuta geçerek uluslararası arenaya taşımak istediği VALORANT Game Changers'ın bu sezon EMEA'daki ilk turnuvasının elemeleri sona erdi. 80 takımın mücadele ettiği ve İsveçre formatı ile oynanan elemlerden ana etkinliğe 32 takım yükseldi. Son 32'ye kalan takımlar arasında 9 tane de Türk takımı yer alıyor. Ana etkinlik 31 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 6 Şubat Pazar günü oynanacak olan Büyük Final karşılaşması ile son bulacak.

Eleme Aşaması Puan Tablosu (İlk 32)