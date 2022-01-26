Game Changers EMEA: Series I Elemeleri Sona Erdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Game Changers EMEA: Series I Elemeleri Sona Erdi

EsporGazetesi.com - Gamegar
Game Changers EMEA: Series I Elemeleri Sona Erdi

Ana etkinlikte mücadele edecek 32 takım belli oldu. 32 takımdan 9'u Türk takımı!

VALORANT'ın sadece kadın oyuncular için düzenlediği ve 2022 sezonunda farklı bir boyuta geçerek uluslararası arenaya taşımak istediği VALORANT Game Changers'ın bu sezon EMEA'daki ilk turnuvasının elemeleri sona erdi. 80 takımın mücadele ettiği ve İsveçre formatı ile oynanan elemlerden ana etkinliğe 32 takım yükseldi. Son 32'ye kalan takımlar arasında 9 tane de Türk takımı yer alıyor. Ana etkinlik 31 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 6 Şubat Pazar günü oynanacak olan Büyük Final karşılaşması ile son bulacak.

Eleme Aşaması Puan Tablosu (İlk 32)

GMATKTAv.1

G2 Gozen		607833+452

Rix.GG Lightning		607839+393

Oxxgen Esports		517638+384

BBL Queens		517540+355

noOrg		517742+356

TENSTAR Nova		516935+347

GUILD X		517444+308

Papara SuperMassive Blaze Female		517647+299

UNtapped		517355+1810

TFT DEMONZ		426839+2911

IRIS		426439+2512

Alliance Coven		426845+2313

peepoShy		428057+2314

Sad Games		426241+2115

Improve Female		427251+2116

Sangal Esports Female		426243+1917

Sabres Impact		426649+1718

Budapest Five		426549+1619

Reject$ Female		426550+1520

Fire Flux Esports Female		425541+1421

Motif Violet		426251+1122

5ynerG		426858+1023

Fluffy Cows		426455+924

LOGOBI GG		426558+725

FTW Fade		424846+226

fastPay Wildcats Female		424847+127

Team Finest Female		325460-628

FDP Hurricane		336756+1129

Pepe E-Sports		336354+930

Vivace Vista		336457+731

AvenGers		336258+432

Ennola		335551+4

VALORANT Game Changers 2022

Riot Games, geçtiğimiz yıl temelini attığı, kadınların ve diğer cinsiyet tanımlarına sahip oyuncuların VALORANT sahnesinde daha aktif olması için düzenlediği turnuvaları bu yıl ilk defa uluslararası bir aşamaya taşıyacak. Kasım 2022'de düzenlenmesi planlanan bu turnuvaya katılabilmek için takımlar Game Changers turnuvaları boyunca tıpkı VALORANT Champions Tour'da olduğu gibi bir Circuit Points sistemine tabi olacak. EMEA bölgesinde üç kez düzenlenecek bu serilerin turnuva başına ödül havuzu ise 30.000 €.

Kısa Bir Not

Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce VALORANT'ın resmi turnuvalarının yayın haklarını üçüncü bir taraf satın aldı. Türkiye'de resmi turnuvalar hakkında bilgileri, bu şirketin yönettiği sosyal medya hesapları üzerinden alıyoruz. Fakat bu hesaplar aktif bir şekilde kullanılmamakta. Bu sezon düzenlenen ilk Game Changers turnuvası için hiçbir bilgi Türkçe resmi sitede ve sosyal medya üzerinden paylaşılmadı. Bu sebeple de turnuva hakkında bilgileri yabancı kaynaklardan elde etmeye çalıştık. Özellikle organizasyonsuz takımlar hakkında bilgi edinmemiz çok zor oluyor. Dün yaptığımız bir paylaşımda bazı Türk espor takımlarını, kaynak olarak kullandığımız siteden dolayı gözden kaçırmışız. Gözden kaçırdığımız Türk espor takımlarından ve bizleri EMEA'da temsil eden kadın VALORANT oyuncularımızdan özür dileriz. Ayrıca bu sahnede gösterdiği mücadele ile göğsümüzü kabartan oyuncularımıza ve takımlarımıza sonsuz teşekkür eder, başarılarının daim olmasını dileriz!

EsporGazetesi.com - Son Dakika Haberleri

Espor, Ocak, Game, Türk, Gamegar,, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title