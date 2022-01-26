Game Changers EMEA: Series I Elemeleri Sona Erdi
Ana etkinlikte mücadele edecek 32 takım belli oldu. 32 takımdan 9'u Türk takımı!
VALORANT'ın sadece kadın oyuncular için düzenlediği ve 2022 sezonunda farklı bir boyuta geçerek uluslararası arenaya taşımak istediği VALORANT Game Changers'ın bu sezon EMEA'daki ilk turnuvasının elemeleri sona erdi. 80 takımın mücadele ettiği ve İsveçre formatı ile oynanan elemlerden ana etkinliğe 32 takım yükseldi. Son 32'ye kalan takımlar arasında 9 tane de Türk takımı yer alıyor. Ana etkinlik 31 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 6 Şubat Pazar günü oynanacak olan Büyük Final karşılaşması ile son bulacak.
Eleme Aşaması Puan Tablosu (İlk 32)
G2 Gozen Rix.GG Lightning Oxxgen Esports BBL Queens noOrg TENSTAR Nova GUILD X Papara SuperMassive Blaze Female UNtapped TFT DEMONZ IRIS Alliance Coven peepoShy Sad Games Improve Female Sangal Esports Female Sabres Impact Budapest Five Reject$ Female Fire Flux Esports Female Motif Violet 5ynerG Fluffy Cows LOGOBI GG FTW Fade fastPay Wildcats Female Team Finest Female FDP Hurricane Pepe E-Sports Vivace Vista AvenGers Ennola VALORANT Game Changers 2022 Riot Games, geçtiğimiz yıl temelini attığı, kadınların ve diğer cinsiyet tanımlarına sahip oyuncuların VALORANT sahnesinde daha aktif olması için düzenlediği turnuvaları bu yıl ilk defa uluslararası bir aşamaya taşıyacak. Kasım 2022'de düzenlenmesi planlanan bu turnuvaya katılabilmek için takımlar Game Changers turnuvaları boyunca tıpkı VALORANT Champions Tour'da olduğu gibi bir Circuit Points sistemine tabi olacak. EMEA bölgesinde üç kez düzenlenecek bu serilerin turnuva başına ödül havuzu ise 30.000 €. Kısa Bir Not Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce VALORANT'ın resmi turnuvalarının yayın haklarını üçüncü bir taraf satın aldı. Türkiye'de resmi turnuvalar hakkında bilgileri, bu şirketin yönettiği sosyal medya hesapları üzerinden alıyoruz. Fakat bu hesaplar aktif bir şekilde kullanılmamakta. Bu sezon düzenlenen ilk Game Changers turnuvası için hiçbir bilgi Türkçe resmi sitede ve sosyal medya üzerinden paylaşılmadı. Bu sebeple de turnuva hakkında bilgileri yabancı kaynaklardan elde etmeye çalıştık. Özellikle organizasyonsuz takımlar hakkında bilgi edinmemiz çok zor oluyor. Dün yaptığımız bir paylaşımda bazı Türk espor takımlarını, kaynak olarak kullandığımız siteden dolayı gözden kaçırmışız. Gözden kaçırdığımız Türk espor takımlarından ve bizleri EMEA'da temsil eden kadın VALORANT oyuncularımızdan özür dileriz. Ayrıca bu sahnede gösterdiği mücadele ile göğsümüzü kabartan oyuncularımıza ve takımlarımıza sonsuz teşekkür eder, başarılarının daim olmasını dileriz!
G M AT KT Av. 1 6 0 78 33 +45 2 6 0 78 39 +39 3 5 1 76 38 +38 4 5 1 75 40 +35 5 5 1 77 42 +35 6 5 1 69 35 +34 7 5 1 74 44 +30 8 5 1 76 47 +29 9 5 1 73 55 +18 10 4 2 68 39 +29 11 4 2 64 39 +25 12 4 2 68 45 +23 13 4 2 80 57 +23 14 4 2 62 41 +21 15 4 2 72 51 +21 16 4 2 62 43 +19 17 4 2 66 49 +17 18 4 2 65 49 +16 19 4 2 65 50 +15 20 4 2 55 41 +14 21 4 2 62 51 +11 22 4 2 68 58 +10 23 4 2 64 55 +9 24 4 2 65 58 +7 25 4 2 48 46 +2 26 4 2 48 47 +1 27 3 2 54 60 -6 28 3 3 67 56 +11 29 3 3 63 54 +9 30 3 3 64 57 +7 31 3 3 62 58 +4 32 3 3 55 51 +4
Espor, Ocak, Game, Türk, Gamegar,, Haber
G2 Gozen
Rix.GG Lightning
Oxxgen Esports
BBL Queens
noOrg
TENSTAR Nova
GUILD X
Papara SuperMassive Blaze Female
UNtapped
TFT DEMONZ
IRIS
Alliance Coven
peepoShy
Sad Games
Improve Female
Sangal Esports Female
Sabres Impact
Budapest Five
Reject$ Female
Fire Flux Esports Female
Motif Violet
5ynerG
Fluffy Cows
LOGOBI GG
FTW Fade
fastPay Wildcats Female
Team Finest Female
FDP Hurricane
Pepe E-Sports
Vivace Vista
AvenGers
Ennola
VALORANT Game Changers 2022
Riot Games, geçtiğimiz yıl temelini attığı, kadınların ve diğer cinsiyet tanımlarına sahip oyuncuların VALORANT sahnesinde daha aktif olması için düzenlediği turnuvaları bu yıl ilk defa uluslararası bir aşamaya taşıyacak. Kasım 2022'de düzenlenmesi planlanan bu turnuvaya katılabilmek için takımlar Game Changers turnuvaları boyunca tıpkı VALORANT Champions Tour'da olduğu gibi bir Circuit Points sistemine tabi olacak. EMEA bölgesinde üç kez düzenlenecek bu serilerin turnuva başına ödül havuzu ise 30.000 €.
Kısa Bir Not
Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce VALORANT'ın resmi turnuvalarının yayın haklarını üçüncü bir taraf satın aldı. Türkiye'de resmi turnuvalar hakkında bilgileri, bu şirketin yönettiği sosyal medya hesapları üzerinden alıyoruz. Fakat bu hesaplar aktif bir şekilde kullanılmamakta. Bu sezon düzenlenen ilk Game Changers turnuvası için hiçbir bilgi Türkçe resmi sitede ve sosyal medya üzerinden paylaşılmadı. Bu sebeple de turnuva hakkında bilgileri yabancı kaynaklardan elde etmeye çalıştık. Özellikle organizasyonsuz takımlar hakkında bilgi edinmemiz çok zor oluyor. Dün yaptığımız bir paylaşımda bazı Türk espor takımlarını, kaynak olarak kullandığımız siteden dolayı gözden kaçırmışız. Gözden kaçırdığımız Türk espor takımlarından ve bizleri EMEA'da temsil eden kadın VALORANT oyuncularımızdan özür dileriz. Ayrıca bu sahnede gösterdiği mücadele ile göğsümüzü kabartan oyuncularımıza ve takımlarımıza sonsuz teşekkür eder, başarılarının daim olmasını dileriz!