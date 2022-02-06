Game Changers EMEA: Series I | 6. Gün Sonuçları
EsporGazetesi.com - Gamegar
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Smurfette, Büyük Final'de!
Game Changers EMEA: Series I turnuvasında son viraja girildi. Bugün oynanan iki final karşılaşması ile yarın oynanacak olan Büyük Final maçının takımları belli oldu. Yağmur "Smurfette" Gündüz'lü GUILD X takımını mağlup eden G2 Gozen ilk Büyük Finalist olurken Alt Grup Finali'ni kazanan GUILD X oldu.
Günün Sonuçları
GUILD XAlt Grup Finali TENSTAR Nova G2 Gozen ve GUILD X yarın EMEA bölgesinde bu sezon ilk kez düzenlenen Game Cihangir'de turnuvasının şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecek.
Üst Grup Finali
G2 Gozen 2 - 0 GUILD X 2 - 1EsporGazetesi.com - Gamegar
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GUILD XAlt Grup Finali
TENSTAR Nova
G2 Gozen ve GUILD X yarın EMEA bölgesinde bu sezon ilk kez düzenlenen Game Cihangir'de turnuvasının şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecek.