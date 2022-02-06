Game Changers EMEA: Series I | 6. Gün Sonuçları

Game Changers EMEA: Series I turnuvasında son viraja girildi. Bugün oynanan iki final karşılaşması ile yarın oynanacak olan Büyük Final maçının takımları belli oldu. Yağmur "Smurfette" Gündüz'lü GUILD X takımını mağlup eden G2 Gozen ilk Büyük Finalist olurken Alt Grup Finali'ni kazanan GUILD X oldu.

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