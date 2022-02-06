Game Changers EMEA: Series I | 6. Gün Sonuçları - Haberler
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Game Changers EMEA: Series I | 6. Gün Sonuçları

EsporGazetesi.com - Gamegar
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Game Changers EMEA: Series I | 6. Gün Sonuçları

Smurfette, Büyük Final'de!

Game Changers EMEA: Series I turnuvasında son viraja girildi. Bugün oynanan iki final karşılaşması ile yarın oynanacak olan Büyük Final maçının takımları belli oldu. Yağmur "Smurfette" Gündüz'lü GUILD X takımını mağlup eden G2 Gozen ilk Büyük Finalist olurken Alt Grup Finali'ni kazanan GUILD X oldu.

Günün Sonuçları

Üst Grup Finali
G2 Gozen

2 - 0

GUILD XAlt Grup Finali		GUILD X

2 - 1

TENSTAR Nova

G2 Gozen ve GUILD X yarın EMEA bölgesinde bu sezon ilk kez düzenlenen Game Cihangir'de turnuvasının şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecek.

EsporGazetesi.com - Gamegar

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