Game Changers EMEA: Series I | 5. Gün Sonuçları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Game Changers EMEA: Series I | 5. Gün Sonuçları

EsporGazetesi.com - Gamegar
 - Güncelleme:
Game Changers EMEA: Series I | 5. Gün Sonuçları

Son temsilcimiz Oxxgen Esports da turnuvaya veda etti.

Bugün oynanan üç maçla Game Changers EMEA: Series I turnuvasının 5. günü tamamlandı. Turnuvada yer alan son temsilcimiz Oxxgen Esports ise maalesef bugün turnuvaya veda etti. Rusya temsilcisi olan noOrg ekibine, Haven haritasında ilk yarıda baş baş her ne kadar başa baş mücadele sergilese de ikinci yarıda baskın oyununa karşılık veremeyen, Icebox haritasında ise maça geç dahil olan temsilcimiz 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Temsilcimiz turnuvadan 2.000 €'luk ödülle ayrıldı. TENSTAR Nova ise son üç takım arasına kalmayı başardı.

Günün Sonuçları

Alt Grup - 3.5
noOrg

2-0

Oxxgen EsportsAlt Grup - 3.5		TENSTAR Nova

2-0

UNtappedAlt Grup - 4. Tur		noOrg

0-2

TENSTAR Nova

EsporGazetesi.com - Gamegar

Game, Gamegar,, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title