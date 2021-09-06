Game Boy ve Game Boy Color oyunları Nintendo Switch'e gelecek

Game Boy ve Game Boy Color oyunlarının, hibrit konsolun çevrimiçi kütüphanesinin bir parçası olarak Nintendo Switch'e geleceği bildiriliyor.

Game Boy oyunlarının Nintendo Switch Online kütüphanesine girdiği doğrulandı. Oyunların sadece çıkacağı biliniyor henüz tam çıkış tarihi hakkında bir bilgi yok.

Nintendo Switch Online kütüphanesinde bulunan ve yıllar boyunca NES ve SNES favorilerinden oluşan 100'den fazla oyunla, Game Boy oyunlarının eklenmesi hizmeti çok daha güzel hale getiriyor. Switch Online kataloğunda bulunan NES ve SNES oyunları arasında Super Mario Bros. serisi, The Legend of Zelda, Zelda II ve Donkey Kong gibi oyunlar yer alıyor. Game Boy oyunlarının da kataloga eklenmesi, Nintendo'nun eski oyun stoğunun kısa süre içinde tükenmeyeceğini gösteriyor.

Nintendo'nun daha klasik içeriği arttırması mantıklı. Özellikle Switch'in gelmesiyle Nintendo'nun rakiplerinin eski oyunların daha iyi görünmesini ve yeni konsollarına ekstra ömür veren yeniden yapımlardan ve remasterlardan dolayı yeni nesil yamalardan yararlanmasını izliyor.