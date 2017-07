Game Boy Anahtarlık Yapıldı!

Bir bilgisayar ve oyun tutkunu olan Vincent Buso, kendi eliyle yaptığı anahtarlık boyutunda bir Game Boy'un videosunu YouTube'da paylaştı. Game Boy Advance SP'nin kapaklı tasarımına benzeyen minik el yapımı cihaz, dört yön oku tuşuna ve iki yerine dört renkli oyun tuşlarına sahip. Cihaz oyun ROM'larını içindeki ufak Intel Edison çip ile çalıştırıyor.



İLGİLİ HABER Nintendo, yeni iPhone'a takıldı!



Geliştirici Buso, cihazın yaparken 2016 Hackaday konferansında gördüğü minyatür Game Boy'dan esinlendiğini söylüyor. Ancak o süper minik Game Boy'dan farklı olarak, Buso'nun Game Boy anahtarlığı biraz daha büyük ve dört tuşu sayesinde Sega Genesis ve Super Nintendo oyunlarını da destekleyebilir.



Keymu Demo - open source keychain-sized gaming consoleA fully functional, completely open-source, and totally nerdy keychain-sized multi-platform emulation console to build yourself.





Şundan kesinlikle eminiz; eğer Nintendo bu cihazı seri üretip piyasaya sürecek olursa kesinlikle dünya çapında satış rekorları kıracaktır.